В авангарде и по-звёздному…

СЕГОДНЯ 09:38 2018-08-29T09:37:06+03:00

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Ёлка, «Звери», наполненные ветром паруса и яркие воздушные змеи, рёв мотоциклов и несравнимые «Странствующие куклы господина Пэжо», а ещё высокие технологии и всё то, без чего не обходится ни один профессиональный праздник: тёплые слова благодарности, награды, звания, подарки, целые артистические созвездия и самые лучшие эмоции. День горняка в Хибинах – особый праздник.

«Апатит» в авангарде!

В День горняка на одном из старейших рудников Мурманской области, на Кировском, состоялась презентация первого для России проекта по дистанционному бурению глубоких скважин. Результаты внедрения новых технологий первыми оценили губернатор области Марина Ковтун, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов. Оператор дистанционного управления, находясь на поверхности за пультом управления, наглядно продемонстрировал работу сразу трёх буровых установок. А в ближайшей перспективе каждый оператор (их на смене два) сможет управлять одновременно пятью буровыми машинами.

- Это уникальный для России проект, нигде в нашей стране на подземных рудниках такая технология не применяется. Все мы понимаем, что будущее именно за дистанционным управлением оборудованием. Новые методы работы обеспечивают повышение производительности и безопасности труда, - отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

-Глобальный мир переживает четвертую промышленную революцию, одну из основных позиций занимают беспроводные автоматизированные информационные технологии. На первое место выходит безопасность человека: все опасные технологические процессы выполняются дистанционно, за человеком остается то, что он делает лучше всего – анализирует данные и принимает решения. Это очень актуально для рудо-добычной отрасли, - заявил представитель шведской компании «Epiroc» Владимир Сысоев.

Чтобы осуществить проект, на руднике была внедрена система позиционирования. Беспроводными технологиями оснащены десятки километров подземных выработок "Апатита". Это позволяет не только позиционировать каждого человека и единицу техники, находящиеся в подземном руднике, но и управлять с поверхности всеми автоматическими процессами. Следующий шаг - перевод всего горно-транспортного оборудования на беспроводные технологии управления. Будущее не за горами, оно уже в горе.

Оператор дистанционного бурения Дмитрий Кошелюк показал гостям свое рабочее место

Храмы на промплощадках

Сразу два новых православных храма будут построены в ближайшее время на промышленных площадках рудников Кировского филиала АО «Апатит». Накануне Дня горняка и в сам праздничный день митрополит Мурманский и Мончегорский Симон провел церемонии освящения закладных камней храмов и мест строительства.

На территории Восточного рудника уже в ближайшее время начнется возведение храма Святителя Николая Чудотворца, а на площадке Расвумчоррского будет воздвигнут храм Святого апостола Андрея Первозванного. Это стало лучшим и самым дорогим подарком не только для горняков, но и для всех православных Кировско-Апатитского района.

- С большой радостью я нахожусь сегодня здесь, на промышленной площадке Расвумчоррского рудника, на освящении закладного камня в основание будущего храма. - подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. - Он будет незримо хранить физическое и душевное здоровье всех работников рудника. Настроение, с которым человек идет на работу, в свой коллектив – это очень важно. Какие мысли несёт он с собой, настроен ли на честный труд, на ответственное отношение к своему и чужому здоровью.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон освятил закладной камень будущего храма на Расвумчоррском руднике

Автомобиль для лучшего

Торжественная часть по случаю празднования Дня горняка по традиции прошла на городском стадионе, куда виновники торжества со своими семьями и друзьями пришли праздничной колонной. Собравшихся приветствовали и поздравили руководители области, компании «ФосАгро» и Кировского филиала АО «Апатит».

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун пожелала всем работникам и ветеранам предприятия счастья и благополучия и отметила, что «наш регион 80 лет назад появился на карте страны благодаря рождению в Заполярье горной промышленности. И любой, кто знает и любит историю нашего края, помнит, что у истоков этого процесса стоял трест «Апатит». Вот уже почти 90 лет ваше предприятие живёт и трудится на благо края, страны и, без преувеличения, всего мира. Главным достоянием «Апатита», без сомнения, является сплочённый коллектив профессионалов, мастеров, влюблённых в своё дело».

Лучшим из лучших в этот день были вручены заслуженные награды и удостоверения о присвоении званий. Однако, интрига, кто же в итоге станет обладателем ключей от нового автомобиля KIACERATO, сохранялась до последнего. А «Лучшим горняком» по итогам производственных показателей в этом году стал крепильщик участка обслуживания и строительства дорог Расвумчоррского рудника ВладимирТиханин.

- Приятно и неожиданно! – поделился радостью Владимир Тиханин. - У нас на производстве очень много достойный звания «Лучший горняк» ребят. Горняк - это трудолюбивый, ответственный и мужественный человек, который смело идет в гору, не боясь ничего. Именно такими были мои наставники. И таких у нас на руднике немало.

На воде, в небе и на сцене

10 лет программу Дня горняка открывает Кубок по мотокроссу. На юбилейный старт юным спортсменам компания «ФосАгро» преподнесла шикарный подарок – микроавтобус «Мерседес». А пока в пригороде Кировска ревели моторы, над городом взмывали ввысь яркие воздушные змеи - участники фестиваля «Летать легко», а на озере в центре города ветер надувал белоснежные паруса яхт.

В это время детвора с удовольствием и азартом изучала детали подземной самоходной техники, показ которой в День горняка организуется на протяжении всех последних лет. За выступлением артистов акробатического паркур-шоу BANKAI, получившего особую популярность после участия в открытие Олимпиады в Сочи, толпа следила затаив дыхание. Большую концертную программу в этой день открыло виртуозное шоу барабанщиков «Васильев Грув».

Кульминацией концертной праздничной программы стало выступление популярной российской певицы Ёлки и не менее известной и любимой рок-группы «Звери».