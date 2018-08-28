2018-08-28T14:44:23+03:00
Общество

В правительстве Мурманской области обсудили трагедию на Иовском водохранилище

Продолжаются поиски двух пропавших в шторм
Ника СВЕТЛОВА
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На Иовском водохранилище работают водолазы. Фото: ГУ МЧС по Мурманской областиНа Иовском водохранилище работают водолазы. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области
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Больше недели прошло с трагедии на Иовском водохранилище: здесь в шторм перевернулась лодка с пятью людьми. Тревогу забили не сразу, а на третий день. На данный момент удалось найти три тела: пятилетнего Никиты, его тети Алены и молодого мужчины Евгения, с которым встречалась мама мальчика. До сих пор ведется поиск мамы Никиты Марии и Михаила, с которым встречалась Алена.

На воде, с земли и воздуха

Территория Иовского водохранилища большая — почти 300 квадратных километров. Хотя поиск идет на конкретном квадрате — с него попавшие в беду выходили на связь в последний раз. Есть сложные участки, в некоторых местах — двойное дно. Это осложняет работу сотрудников МЧС. Впрочем, в ведомстве отмечают, что ведутся поисково-спасательные работы: надежда, что Мария и Михаил спаслись, слабая, но есть.

В поисково-спасательной операции участвуют беспилотники. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В поисково-спасательной операции участвуют беспилотники. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В начале недели от МЧС региона на водохранилище работали 27 человек личного состава и 12 единиц техники. Мурманским спасателям помогают карельские коллеги — большая часть водохранилища находится на территории Республики. Ищут северян в воде, воздуха — на акваторией летают беспилотники, и у берега — тщательно осматривается береговая линия. На месте работают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Результат пока нулевой.

Поисково-спасательная операция ведется на конкретном квадрате, из которого поступил последний звонок от Марии Казмиренко. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Поисково-спасательная операция ведется на конкретном квадрате, из которого поступил последний звонок от Марии Казмиренко. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Кто поможет

А в Кандалакше сегодня прощаются с Никитой. Его и его тетю похоронят в городе. А вот Евгения — в родном Зареченске. Открыты счета для сбора денег. Не на похороны, а ради живых — у Алены и Марии остались трое детей на двоих, которых надо собрать в школу. А это немаленькая сумма.

Надежда найти Марию и Михаила есть Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Надежда найти Марию и Михаила есть Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Помощь обещала оказать администрация Кандалакши. Также ситуацию обсудили в правительстве Мурманской области.

- Осиротели трое детей, их готовы взять под опеку родственники. Первый замминистра социального развития Мурманской области Светлана Юрьевна Виденеева держит на личном контроле вопросы помощи пострадавшим семьями, – сообщила на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун. - Отсутствие у погибших спасательных жилетов - грубейшее и, к сожалению, крайне распространенное нарушение правил безопасности на воде. В связи с этим прошу ГИМС, спасателей и органы местного самоуправления дополнительно усилить работу по профилактике подобных нарушений, в том числе – с помощью широкого информирования в СМИ и интернете.

Губернатор пообещала, что семьям погибших окажут необходимую помощь.

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