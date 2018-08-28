Джедаи в Хибинах!

СЕГОДНЯ 10:03 2018-08-28T10:01:26+03:00

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Хибины — идеальные нерукотворные декорации для фотосессий. В заполярных горах даже снимают клипы для популярных исполнителей, например, экс-солистки группы «Ленинград» Юлии Коган.

Но полностью потенциал Хибин не раскрыт. В этом уверен фотограф Валентин Жиганов, который выбрал нетривиальный способ обратить внимание тысяч людей (может, и по всему миру) на них. Светописец хочет собрать в горах косплееров — людей, которые перевоплощаются в героев фильмов, сериалов, компьютерных игр, книг и т.д.

- Косплей - популярная тема среди молодежи, но красивых фото на эту тему я мало видел, особенно у нас. У нас уже не первый год проводятся разные фестивали, например, «Город Солнца», в Хибины приезжают реконструкторы. Но там, как правило, все идет по своему плану, и красивых постановочных фото нет, - рассказывает о своей идее Валентин Жиганов.

Идея исправить ситуацию у него возникла давно, но к воплощению апатитчанин приступил только сейчас. Говорит, что важно соблюсти все детали костюма, чтобы он был точным, красивым. А это не только сложно технически, но и затратно для косплееров: на одного персонажа — одежду и грим - можно потратить много денег.

- В Кировске в этом году впервые прошел конкурс косплееров. Но там было много детской самодеятельности, - объясняет ситуацию фотограф. - У меня же задача, чтобы образ у персонажа был детально проработан и фото получилось близкое к фильму или жизни. После того, как я опубликовал у себя на страничке объявление, несколько человек мне написали - уже есть планы на съемки, осталось только их осуществить в реальности.

Но первая ласточка-модель на фоне Хибин уже есть. Ей стал сын Валентина Дмитрий. Юноша увлекается фильмами из серии «Звездные войны», поэтому ему сшили костюм, в точности повторяющий облачение джедая, сделали лазерный меч.

Теперь идет работа с другими желающими принять участие в проекте. Правда, таковых не очень много. Фотограф считает, что дело бы спорилось больше, если бы заинтересовало администрации Кировска и Апатитов.

- По идее, это увеличит популярность Хибин и их окрестностей, привлечет новых туристов, - рассуждает Валентин Жиганов. - Сейчас идея и воплощение мои без чьей-либо поддержки. Съемки, возможно, будут не только в горах, но и в полях, лесу, на озере Имандра. Пока точно сказать не могу, т.к. многое зависит от образов. Сюжетов у меня много, вопрос только в реализации, т.к. костюмы и прочая атрибутика - дело дорогостоящее и требует знания предмета.

По задумке фотографа, в Хибинах можно устроить фотосессию для представителей коренных малочисленных народов, например, саами и поморов, или показать русские традиции. Или перенести в горы персонажей популярного сериала «Игра престолов». Тем более, как мы уже писали, сериал легко могли бы снять в Заполярье.