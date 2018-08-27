Чемпионка мира по горным лыжам из Кировска получила серьезную травму в Швейцарии

СЕГОДНЯ 10:03 2018-08-27T03:44:56+03:00

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Имя Анастасии Романовой хорошо известно не только в родном Кировске. Девушка добилась больших успехов в горнолыжном спорте, стала мастером спорта и чемпионкой России, отстаивала честь страны на соревнованиях Европы и мира. А сейчас ей нужна помощь страны, чтобы встать на ноги и продолжить спортивную карьеру.

Беда приключилась с Анастасией в Швейцарии, где шла подготовка к очередному этапу кубка Мира и Европы. На тренировке девушка получила серьезную травму - перелом большеберцовый кости.

Спортсменка получила сложный перелом большеберцовой кости.

- Как упала, не помню, и как это произошло тоже, - рассказала Анастасия Романова «КП». - Я думаю, что врезалась во флаг, и внутренняя лыжа (левая нога) вошла между флагами, произошел сильный удар и скручивание. Отключилась я буквально на секунды и приземлилась на бок. Уже внизу к концу трассы катилась на боку без лыж и шлема, держа травмированную ногу на весу. Далее была госпитализация, увезли со склона на вертолете.

Сейчас Анастасия находится в больнице города Висп. Ей сделали первую операцию и готовят ко второй — она назначена на сегодня, 27 августа. Ждать нельзя, иначе девушка может стать инвалидом.

Анастасия не помнит, как упала. Думает, что могла врезаться во флаг.

Лечение за границей дорогое, а вот страховка спортсменки оказалась просроченной. Поэтому сейчас идет сбор денег на оплату выставленного счета. Речь идет о сумме 5 760 швейцарских франков или 1 103 000 рублей. Пока что удалось собрать 10%. Также спортсменку ждет реабилитация после травмы, которая тоже может стать затратной.

- У меня есть очень хороший знакомый реабилитолог, который готов взяться за меня, и еще люди, понимающие в этом деле. Думаю, больше всего тут зависит от меня самой, - говорит спортсменка. - Но если мне скажут, что я после операции здесь смогу начать физиотерапию и реабилитацию, то я не поеду домой и буду делать все возможное.

А вот если надо будет вернуться в Кировск… Девушка не знает, как это можно будет сделать с учетом травмы. А о еще одном возвращении — в большой спорт — говорит осторожно.

- Скажется ли эта травма на дальнейшую мою карьеру и результаты, сложно сказать, так как еще будет вторая операция. Но я знаю, хоть у меня и сложный случай, у многих людей были еще хуже! И они возвращались на высокий мировой уровень! В этом плане я уверена, что мне хватит и сил и мотивации, чтобы сдержать все возможное для возвращения в большой спорт, - Анастасия Романова настроена решительно.

Помочь Анастасии в сборе нужной суммы на лечение просто. Сбором средств занимается Шихалев Андрей Николаевич, президент федерации Московской области по горнолыжному спорту.

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