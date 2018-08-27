2018-08-27T03:44:56+03:00
Спорт

Чемпионка мира по горным лыжам из Кировска получила серьезную травму в Швейцарии

Сейчас идет сбор денег на операцию, которая поможет девушке встать на ноги
Ника СВЕТЛОВА
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Анастасии Романовой нужна наша помощь, чтобы сохранить здоровье и вернуться в большой спорт.Анастасии Романовой нужна наша помощь, чтобы сохранить здоровье и вернуться в большой спорт.
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Имя Анастасии Романовой хорошо известно не только в родном Кировске. Девушка добилась больших успехов в горнолыжном спорте, стала мастером спорта и чемпионкой России, отстаивала честь страны на соревнованиях Европы и мира. А сейчас ей нужна помощь страны, чтобы встать на ноги и продолжить спортивную карьеру.

Беда приключилась с Анастасией в Швейцарии, где шла подготовка к очередному этапу кубка Мира и Европы. На тренировке девушка получила серьезную травму - перелом большеберцовый кости.

Спортсменка получила сложный перелом большеберцовой кости.

Спортсменка получила сложный перелом большеберцовой кости.

- Как упала, не помню, и как это произошло тоже, - рассказала Анастасия Романова «КП». - Я думаю, что врезалась во флаг, и внутренняя лыжа (левая нога) вошла между флагами, произошел сильный удар и скручивание. Отключилась я буквально на секунды и приземлилась на бок. Уже внизу к концу трассы катилась на боку без лыж и шлема, держа травмированную ногу на весу. Далее была госпитализация, увезли со склона на вертолете.

Сейчас Анастасия находится в больнице города Висп. Ей сделали первую операцию и готовят ко второй — она назначена на сегодня, 27 августа. Ждать нельзя, иначе девушка может стать инвалидом.

Анастасия не помнит, как упала. Думает, что могла врезаться во флаг.

Анастасия не помнит, как упала. Думает, что могла врезаться во флаг.

Лечение за границей дорогое, а вот страховка спортсменки оказалась просроченной. Поэтому сейчас идет сбор денег на оплату выставленного счета. Речь идет о сумме 5 760 швейцарских франков или 1 103 000 рублей. Пока что удалось собрать 10%. Также спортсменку ждет реабилитация после травмы, которая тоже может стать затратной.

- У меня есть очень хороший знакомый реабилитолог, который готов взяться за меня, и еще люди, понимающие в этом деле. Думаю, больше всего тут зависит от меня самой, - говорит спортсменка. - Но если мне скажут, что я после операции здесь смогу начать физиотерапию и реабилитацию, то я не поеду домой и буду делать все возможное.

А вот если надо будет вернуться в Кировск… Девушка не знает, как это можно будет сделать с учетом травмы. А о еще одном возвращении — в большой спорт — говорит осторожно.

- Скажется ли эта травма на дальнейшую мою карьеру и результаты, сложно сказать, так как еще будет вторая операция. Но я знаю, хоть у меня и сложный случай, у многих людей были еще хуже! И они возвращались на высокий мировой уровень! В этом плане я уверена, что мне хватит и сил и мотивации, чтобы сдержать все возможное для возвращения в большой спорт, - Анастасия Романова настроена решительно.

Помочь Анастасии в сборе нужной суммы на лечение просто. Сбором средств занимается Шихалев Андрей Николаевич, президент федерации Московской области по горнолыжному спорту.

Номер карты для перевода: Сбербанк России: 4276 3800 5977 2124

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