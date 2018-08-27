Студент из Апатитов выиграл международный марафон «Белые ночи-2018» в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 13:17 2018-08-27T09:12:37+03:00

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2 часа 43 минуты и 43 секунды понадобилось студенту из Апатитов, чтобы преодолеть 42 километра 195 метров. 21-летний Глеб Щеглов стал лучшим в своей возрастной категории и получил сертификат на получение фирменных кроссовок. Спортсмен рассказал «КП», как готовился к соревнованиям и как теперь ему получить свой приз.

- Конкретно марафон «Белые ночи» я бежал второй раз. Он стал третьим в моей практике: дебютировал я в нем же в прошлом году, а потом в начале июня участвовал в соревнованиях в Петрозаводске. Но «Белые ночи – 2018» были для меня самым важным марафоном в сезоне. Готовиться к нему начал еще в апреле: добавил к ежедневным тренировкам по одной длительной и две скоростные, - говорит Глеб Щеглов.

Перед соревнованиями студент составил план, которого и придерживался на протяжении всей дистанции. Хотя уже после финиша спортсмен понял, что результат мог быть и лучше, но Глеб боялся переоценить свои силы и пробежать хуже. Так что ускоряться начал только за шесть километров до заветной цели. К слову, то, что соревнования на длинные дистанции даются ему хорошо, стало понятно еще 11 лет назад, когда он занимался плаванием.

- После плавания я полтора года занимался лыжными гонками. А все лыжники летом бегают, участвуют в легкоатлетических соревнованиях, и я не был исключением. Тогда и стало ясно, что бег у меня сам собой очень хорошо идет. Вот и переключился на него, - рассказывает Глеб Щеглов. – Но продолжаю иногда плавать, бегать на лыжах, а еще увлекаюсь спортивным ориентированием и пейнтболом.

Возможно, поэтому натренированный многогранными увлечениями организм апатитского студента мужественно перенес питерскую жару во время «Белых ночей». По признанию самого Глеба, на пасмурную, но душную погоду он не обращал особого внимания, упрямо двигаясь к поставленной цели. В итоге в своей возрастной категории апатитчанин стал первым и 24-м в абсолютном зачете. В качестве награды ему вручили сертификат на получение фирменных кроссовок.

- Есть сложность в получении приза. Большущий сертификат надо сфотографировать и вместе с протоколом отправить по электронной почте, и только после этого заветные кроссовки вышлют из Москвы. Вот такая хитрость, - улыбается спортсмен.

А вот расслабляться Глебу Щеглову некогда – впереди его ждут новые соревнования. 15 сентября он собирается взять штурмом трейл марафон Lahti Trail в Кандалакше. Но на этот раз студент намерен получить от соревнований удовольствие, а не результат.