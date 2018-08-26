2018-08-26T10:09:09+03:00
Происшествия

Родные утонувших на Иовском водохранилище: «Был шторм, а они торопились на работу»

Недалеко от границы Мурманской области с Карелией перевернулась лодка с четырьмя взрослыми и ребенком
Ника СВЕТЛОВА
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Мария со своими детьми: дочкой Кирой и сыном Никитой. Фото: архив Андрея СУДАРЕВАМария со своими детьми: дочкой Кирой и сыном Никитой. Фото: архив Андрея СУДАРЕВА
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- Спокойное же место, никогда там такой беды не было, - грустно говорят северяне с юга Мурманской области про Иовское водохранилище. Его между собой делят наш регион и Карелия. В этом живописном уголке произошла трагедия — перевернулась лодка с пятью людьми, пока удалось обнаружить тела трех, в том числе маленького мальчика.

Поехали на рыбалку

Самый большой населенный пункт на водохранилище — Зареченск. Живут в нем около 600 человек. Женя и Миша были из местных. По воспоминаниям земляков, крепкие хорошие парни. К ним на отдых приехали их девушки из Кандалакши, сестры Казмиренко: Алена встречалась с Мишей, а Мария — с Женей. Пятым в компании, которая хотела провести время на природе, был пятилетний Никита — сын Марии. Мальчик родился, когда его мама встречалась с жителем Кандалакши Андреем Сударевым. Пара рассталась, но отношения ради сына поддерживала.

- Я их на своей машине отвез в Зареченск 17 августа, а в воскресенье должен был забрать. В Зареченске они жили в квартире в пятиэтажке, а вот на водохранилише поехали на рыбалку. У родителей Миши там на одном из островов есть домик, - рассказывает нам Владимир Сударев, дедушка Никиты.

Четверо взрослых и ребенок доплыли до островка на лодке-казанке. Это небольшое моторное плавсредство. Его максимум по пассажирам — четыре человека, народное название - «душегубка». Когда пришло время возвращаться домой, случился шторм.

- Я уже ехал за ними в Зареченск, созванивался с Марией. Говорю ей: «Ждите на острове, не надо плыть в шторм. Вы зачем Никиту-то с собой взяли?» А она мне ответила: «Мне не с кем было его оставить. Вы, Владимир Евгеньевич, в квартиру зайдите, кофейку попейте, пока ждете нас», - продолжает Владимир Сударев. - Но у них из-за урагана станция вышла из строя, дом остался без электричества, поэтому я провел ночь в машине, не дождался их, и поехал домой. Я думал, что они на острове…

Взрослые с ребенка уплыли на островок Иовского водохранилища. Путь домой закончился бедой. Фото: catcher.fish

Взрослые с ребенка уплыли на островок Иовского водохранилища. Путь домой закончился бедой. Фото: catcher.fish

«По тихой воде, может, дошли бы»

В то время Женя, Миша, Алена и Мария решились на большой риск: поплыть в сильный ветер и волну до берега. Спасательный жилетов у них с собой не было. Тревогу забили 21 августа родственники, когда никто из отдыхающих не вернулся в установленный срок.

Могли ли они спасти в непростых погодных условиях? Можно только гадать. Но средняя глубина водохранилища — 7 метров, площадь почти 300 квадратных километров. До берега не доплыл никто.

- На казанк по тихой воде, может, и дошли бы, - грустно говорят родные погибших.

Предварительная версия следствия, лодка перевернулась, все пассажиры упали за борт и не смогли спастись. Сейчас найдены три тела: Никиты, его тети Алены и Жени. Марию и Мишу еще ищут. Близкие и знакомые хватаются за соломинку: может, смогли выплыть? Хотя спасатели сейчас говорят именно о поиске тел. Следователи завели уголовное дело.

- Они могли подождать, но торопились на работу, - рассказывает Андрей Сударев, папа утонувшего Никиты. - И Никиту могли со мной оставить, как это, «не с кем было...» Более того, мы Никитку ждали на этих выходных, он к нам собирался…

Сейчас идет организация похорон. Никиту похоронят 28 августа в Кандалакше, как и его тетю Алену. Тело Евгения перевезут в родной Зареченск.

Помощь детям

У погибших девушек остались еще дети. У Марии — дочка Кира, которая сейчас находится на спортивных сборах и вернется домой только 3 сентября. Девочку готовились встречать радостно, но по возвращению ее ждут горькие новости о маме и брате. О их гибели девочке еще не говорили. А у Алены остались двое маленьких детей - Даня и Вика. Все дети — школьники, их надо собрать на учебу.

Это немалые деньги, особенно в условиях, что отцов у ребят нет — сейчас их временно забрала к себе двоюродная тетя Ирина, а семьи потратились приличную сумму на похороны. Администрация Кандалакши обещала помочь семьям. А еще сбор денег ведет Андрей Сударев. В «ВКонтакте» он опубликовал номер карты своей мамы, на который можно переводить посильные суммы. Все они затем перейдут Ирине Мухиной, двоюродной тете детей.

- Это не мне надо, а детям, которые остались сиротами, - говорит Андрей.

В этом сборе денег оказалась ложка дегтя. В кандалакшским пабликах стали появляться сообщения от анонимных пользователей, которые стали обвинять Андрея в мошенничестве. Якобы присвоит себе деньги и не дойдут они до детей. Мужчина готов держать ответ.

- Это у нас люди такие… Я занимаюсь ремонтом квартир, и конкуренты часто пишут по меня гадости в «ВКонтакте». Даже такая беда их не остановила, - объясняет ситуацию наш собеседник.

Поддержать финансово семьи погибших можно, перечислив деньги на номер 8-911-337-69-45 (карта Сбербанка, привязана к номеру телефона) Сударевой Любови Александровны, бабушки погибшего Никиты.

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