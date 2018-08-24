2018-08-24T03:05:28+03:00
Общество

В Полярных Зорях развернется «Открытая городская мастерская»

Всем желающим предлагают вместе попилить, покрасить, а заодно попить чай с соседями и найти новых друзей
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Такой видят будущую площадку проекта организаторы. Фото: Открытая городская мастерскаяТакой видят будущую площадку проекта организаторы. Фото: Открытая городская мастерская
Изменить размер текста:

Как давно вы держали в руках пилу, рубанок, молоток и делали что-то вместе со своими соседями и детьми для любимого города? Спорим, что субботник раз в год – это максимум.

Совет молодежи Полярных Зорь решил в корне изменить сложившуюся ситуацию и предложить горожанам проект совершенно нового формата под названием «Открытая городская мастерская». Тем более, что полярнозоринцы сами выразили желание перестать быть сторонними наблюдателями и включиться непосредственно в процесс действа.

- Это выяснилось в ходе ноябрьского форума городских сообществ, на котором под руководством эксперта петербургского центра прикладной урбанистики Святослава Мурунова активные и инициативные полярнозоринцы изучали свой город, его особенности, архитектуру, дворы, пространство и событийную наполненность. Оказалось, что многие хотят не просто увидеть сцену, шарики и салют, а еще и участвовать в процессе, что-то создавать и придумывать, - рассказывает, как родилась необычная идея, одна из организаторов «Открытой городской мастерской» Оксана Колованова. - И вот с 14 по 16 сентября мы будем пилить, строгать, создавать новое, восстанавливать одну из самых старых детских площадок Полярных Зорь, слушать лекции и общаться друг с другом. А еще устроим общий обед и серию мастер-классов.

Чтобы реализовать оригинальный и амбициозный проект, Совет молодежи выиграл грант в конкурсе социально-значимых проектов Фонда «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» и стал готовиться к главному событию грядущей осени.

- На сегодняшний день уже выбран двор, в котором развернется наша мастерская. Также мы уже начали закупать оборудование для работы и приступили к разработке рекламно-полиграфической продукции и программы. Кроме того, запустили анкету среди горожан и объявили о наборе волонтеров, - говорит об уже проделанной работе Оксана Колованова. – Впереди еще общение с жителями близлежащих к детской площадке домов, строительство трех мобильных павильонов, в стенах которых развернутся столярная мастерская и площадки для мастер-классов. Важно учесть и продумать каждую мелочь. Так что у нас еще много работы! Но с такой дружной и сплоченной командой любое дело по плечу.

По итогам трех дней жители сами своими руками и совместными усилиями создадут что-то для любимого города. По словам организаторов мастерской, формат мероприятия открытый. поэтому полярнозоринцы сами решат строить арт-объект ли или нечто принципиально иное. Главное не то, что они создадут, а то, как проведут этот незабываемый уикенд вместе со своими детьми. Да-да, к участию в проекте Совет молодежи Полярных Зорей приглашает всех желающих вне зависимости от возраста.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
В Оленегорске нашли пропавшую больше недели назад школьницу
В преддверии фестиваля «Табуретка» читатели «Комсомолки» выбрали победителя поэтического конкурса
Китайский путешественник, который едет в Мурманск на лошади, потерял коней в пути
Не везет: «Клавдия Еланская» застряла в Мурманске из-за долгов и учений
Еще три населенных пункта Мурманской области отметили заморозки
Найден мертвым житель Кандалакши, который пропал 2 месяца назад с рыбацким коробом
Общественный транспорт Мурманска переходит на осеннее расписание
Под Колой опрокинулся автопогрузчик вместе с молодым водителем
В Москве прооперировали ястреба из Мурманска
Житель Оленегорска случайно убил приятеля, вышвырнув из квартиры
Из ледяной воды Кольского залива спасли собаку
Мех нутрии на Новоторжской ярмарке. Узнай и измени отношение
Парк на Рыбачьем и Среднем в Мурманской области погибает под завалами мусора
Открывается прием заявок на конкурс "Северная красавица"
Марина Ковтун войдет в Высший совет Стратегического партнерства «Северо-Запад»
Кандалакша выдвинулась на поиски мужчины со шрамом, который ушел из больницы и пропал
В Апатитах сносят здание, с которого в мае упала 14-летняя девочка
В Мончегорске спасли 2-х человек с пожара в девятиэтажке
Подробности гибели моряка на мурманском траулере «Капитан Кайзер» сообщили в правоохранительных органах
«Как достать соседа» по-апатитски: местный житель выломал дверь топором для мяса