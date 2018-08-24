В Полярных Зорях развернется «Открытая городская мастерская»

СЕГОДНЯ 09:12 2018-08-24T03:05:28+03:00

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Как давно вы держали в руках пилу, рубанок, молоток и делали что-то вместе со своими соседями и детьми для любимого города? Спорим, что субботник раз в год – это максимум.

Совет молодежи Полярных Зорь решил в корне изменить сложившуюся ситуацию и предложить горожанам проект совершенно нового формата под названием «Открытая городская мастерская». Тем более, что полярнозоринцы сами выразили желание перестать быть сторонними наблюдателями и включиться непосредственно в процесс действа.

- Это выяснилось в ходе ноябрьского форума городских сообществ, на котором под руководством эксперта петербургского центра прикладной урбанистики Святослава Мурунова активные и инициативные полярнозоринцы изучали свой город, его особенности, архитектуру, дворы, пространство и событийную наполненность. Оказалось, что многие хотят не просто увидеть сцену, шарики и салют, а еще и участвовать в процессе, что-то создавать и придумывать, - рассказывает, как родилась необычная идея, одна из организаторов «Открытой городской мастерской» Оксана Колованова. - И вот с 14 по 16 сентября мы будем пилить, строгать, создавать новое, восстанавливать одну из самых старых детских площадок Полярных Зорь, слушать лекции и общаться друг с другом. А еще устроим общий обед и серию мастер-классов.

Чтобы реализовать оригинальный и амбициозный проект, Совет молодежи выиграл грант в конкурсе социально-значимых проектов Фонда «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» и стал готовиться к главному событию грядущей осени.

- На сегодняшний день уже выбран двор, в котором развернется наша мастерская. Также мы уже начали закупать оборудование для работы и приступили к разработке рекламно-полиграфической продукции и программы. Кроме того, запустили анкету среди горожан и объявили о наборе волонтеров, - говорит об уже проделанной работе Оксана Колованова. – Впереди еще общение с жителями близлежащих к детской площадке домов, строительство трех мобильных павильонов, в стенах которых развернутся столярная мастерская и площадки для мастер-классов. Важно учесть и продумать каждую мелочь. Так что у нас еще много работы! Но с такой дружной и сплоченной командой любое дело по плечу.

По итогам трех дней жители сами своими руками и совместными усилиями создадут что-то для любимого города. По словам организаторов мастерской, формат мероприятия открытый. поэтому полярнозоринцы сами решат строить арт-объект ли или нечто принципиально иное. Главное не то, что они создадут, а то, как проведут этот незабываемый уикенд вместе со своими детьми. Да-да, к участию в проекте Совет молодежи Полярных Зорей приглашает всех желающих вне зависимости от возраста.