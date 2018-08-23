Борьба за власть в Заозерске оказалась важнее подготовки к зиме

СЕГОДНЯ 16:54 2018-08-23T16:53:13+03:00

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Лето – жаркая пора для властей и сотрудников жилищно-коммунального хозяйства: за три месяца надо подготовить сети и котельные к бесперебойной работе в сезон холодов, который длится на Крайнем Севере едва ли не с сентября по май.

Времени на выяснение отношений и кто что должен делать, нет. Упустишь ситуацию – зимой жди беды! Так что губернатор Мурманской области Марина Ковтун держит руку на пульсе и регулярно требует отчетов от региональной межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону. Пока все идет по плану. Тревогу у главы региона вызывают только два муниципалитета: Алакуртти, где жители месяц сидели без горячей воды из-за проблем на котельной, и Заозерск - там борьба за власть затмила дела насущные.

Многострадальная котельная

- Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом. Что касается жилого фонда, из 43 домов 17 уже получили паспорта готовности. Остальные также промыты и отпрессованы, сейчас идет приемка теплопунктов. Та же история и с социальными объектами: из шести три уже готовы к зиме. Остальные получат паспорта со дня на день, - браво рапортует о проделанной за лето работе врио главы администрации Александр Самарин.

А вот готовность к грядущим холодам и бесперебойной работе ключевого звена системы отопления – котельной – пока зависит не от него. Отвечающий за тепло и горячую воду в домах комплекс (с водой, кстати, этим летом были большие проблемы) – по-прежнему находится на балансе у министерства обороны России. Правда, этот вопрос все же удалось сдвинуть с мертвой точки. Тем более, что к завершению проходит реконструкция теплогенерирующего объекта.

- Вопросы, касающиеся обеспечения теплом отдаленных гарнизонов, должны быть решены в срок. Планируется, что к началу сентября котельная в Алакуртти будет принята на баланс центрального жилищно-коммунального управления, а затем в течение двух недель передана в ведение муниципалитета, - пояснил ситуацию командующий Северным флотом Николай Евменов.

Это, конечно, не может ни радовать! Но на данный момент из трех котлов работает только один. Хватит ли его ресурсов, чтобы обогреть все Алакуртти? По информации нашего источника в гарнизоне, сейчас уже есть понимание, что котельная работать будет. А функционирование других двух котлов напрямую зависит от готовности пристройки, которая очень высока – порядка 95%. Кроме того, по информации центрального жилищно-коммунального управления, на котельной создан запас топлива сверхнормативного. Так что дело осталось за малым – оформить многочисленную документацию и вступить в отопительный сезон с котельной на балансе.

- Подача тепла на социально-значимые объекты начнется уже в середине следующей недели. Отопительный сезон котельная встретит полностью подготовленной, - заверили в пресс-службе Северного флота.

Аукцион не состоялся

В Заозерске дела обстоят куда менее оптимистично. Развернувшаяся в мае борьба за власть в этом ЗАТО мало того, что не утихает, так еще и ставит под угрозу отопительный сезон в гарнизоне. Скандалы и интриги, видимо, настолько захлестнули местную администрацию, что они просто забыли о том, что зима не за горами.

- Комиссия выявила неготовность к отопительному периоду ЗАТО Заозерск. Аукцион на производство работ по ремонту 627,8 погонного метра сети теплоснабжения в районе улицы Генерала Чумаченко не состоялся из-за нарушений, выявленных антимонопольной службой. А меж тем этот участок обеспечивает теплоснабжением 19 многоквартирных домов и госпиталь, - доложил главе региона о ситуации в гарнизоне министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

В Заозерке этой зимой может случиться коммунальная катастрофа.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

И это не считая того, что в Заозерске большая задолженность потребителей за коммунальные услуги – собираемость составляет всего 76,8%, а это один из самых низких показателей в Заполярье. Не получают ресурсоснабжающие организации деньги за поставленные услуги и за муниципальный фонд. Из положенных 27 миллионов рублей в 2018 год местный бюджет выделил лишь девять. В министерстве энергетики и ЖКХ области уверены, что и в этом году паспорт готовности Заозерск не получит. А как зимовать в такой ситуации местным жителям? Боимся, что на этот вопрос пока никто не знает ответа.