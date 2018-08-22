Держи баланс! Или как Никель стал новым центром культуры

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-22T10:15:58+03:00

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Алина натянула тетиву и прищурилась. Наконечник стрелы блеснул на солнце.

- Надо сконцентрироваться и представить себе цель. Знаете китайскую легенду? – поинтересовалась Алина. – Парень учится стрелять из лука. Его отправили на высокую гору, спрашивают: «Видишь цель?» - «Нет!» Через год возвращаются за ним. Он опять: «Не вижу!» И только через несколько лет он ответил: «Да!» И выстрелил, попав с огромного расстояния.

Алина и ее приятель Даня попробовали на фествале стрельбу из лука.Фото: Виктор КОСТРОВ

Алина и ее приятель Даня – гости уникального фестиваля «Держи баланс!», который проходил под Никелем с 17 по 19 августа. На живописной лесной площадке среди сосен и берез, возле реки Шуонийоки, развернулись аттракционы, пронизанные атмосферой лета и счастья. Организаторы – фонд «Живая классика», Московская федерация парусного спорта и компания «Норникель» - приготовили для северян немало сюрпризов.

"Держи баланс!" не только название фестиваля, но и призыв к действию.Фото: Виктор КОСТРОВ

Смеяться разрешается!

Игрушечный лук — всего лишь один из целого ряда аттракционов. За победу или участие в них выдают особую валюту «никельки», которую в местном арт-центре «Вторая школа» можно обменять на вполне реальные сувениры.

А вот и следующий аттракцион. Девушка визжит от избытка адреналина, зависнув между небом и землей. Она идет по ленте, которая низко натянута между деревьями. В какой-то момент девушка теряет баланс, оказывается на земле и заливисто смеется.

"Держи баланс!" в Никеле.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Пока что пройти такой сложный маршрут удалось только мне. Правда, давно это было и не на этом фестивале, - посмеивается тренер, мурманчанин Митя Ежов из скалодрома «Мир». – Кстати, здесь, в Никеле, еще никто не прошел эту дистанцию. Хотя это обычная тренировка для скалолазов.

Не менее веселыми оказались развлечения с балансиром. На земле - ролик, сверху – доска, на которую надо встать. Удержаться трудно! Словно впервые учишься ездить на велосипеде, да еще с одним колесом. После двух попыток я позорно полетел на землю, едва не отбив «пятую точку». Спасибо девушке-тренеру, которая держала меня за руки.

- Я тренер по сап-йоге, - рассказывает Мария. - Концентрация – в голове. Нужно уметь отключить все движения в теле. Это тренировка себя, для управления своим телом, ведь физический баланс приводит к внутреннему.

"Держи баланс!" в Никеле.Фото: Виктор КОСТРОВ

Дебют на воде

Упражнения по сохранению баланса готовили посетителей к главной спортивной активности фестиваля - катанию по реке на широкой доске с веслом, или сап-серфингу.

Многие падают в воду. Но вот худощавый и мускулистый парень скользит по реке с такой грацией, как будто всю жизнь только этим и занимался. Как оказалось, молодой человек приехал в Никель с юга.

Сапсерфинг на фестивале.Фото: Виктор КОСТРОВ

- У нас в Крыму очень много скалистых берегов и пещер. Мы плаваем часто. В шторм сразу несет на камни. А сап-серфинг - безопасный вид спорта, утонуть невозможно, - рассказывает Константин Рогинский. - Можно кататься, изучать местные красоты, заниматься рыбалкой, дайвингом с помощью доски - сапа. В Мурманской области масса озер. Мне кажется, где-то месяцев шесть в году у вас спокойно можно заниматься таким видом спорта.

Кстати, для организации соревнований в Никель прибыл вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, президент Московской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев. Он с коллегами выбрал участок для катания, опробовал его и остался доволен.

"Держи баланс!" в Никеле.Фото: Виктор КОСТРОВ

- Здесь удивительно красивые места с тысячами рек и озер - это прекрасная база для развития водных видов спорта. Мы надеемся, фестиваль поможет никельчанам увидеть родной край с новой стороны и откроет для них мир сап-серфинга, - рассказал Сергей Нуржанович. - Федерация планирует договориться с администрацией Никеля и с «Норникелем», чтобы на базе, которую мы оставим, была основана школа сап-сёрфинга для всех желающих.

Километры не помеха

На одной площадке проходит урок йоги. В шатре настольными играми занята целая компания.

- Мы тут попробовали «Твистер» и «Дубль» - такие игры объединяют. Узнал от подруги про фестиваль. Приехали с ней на бесплатном автобусе из Мурманска, - поделился впечатлениями мурманчанин Дмитрий Сницар.

Фестиваль объединил разные поколения.Фото: Виктор КОСТРОВ

А Валерию Григорьеву пригласили на фестиваль работать волонтером. Девушка говорит, что в Никель приехало много народа из разных городов области.

– Здорово, что много игровых площадок, и не только спортивных. Я уже побывала в шатре литературной гадалки. Говорит: «Любовь тебя ждет!» – смеется Валерия.

Бассейн с раскрасками.Фото: Виктор КОСТРОВ

Делу время, потехе час

- В нашей жизни многое зависит от правильного баланса. И к муниципалитетам это тоже применимо. Например, таким промышленным моногородам, как Никель и Заполярный, не мешало бы стать чуть более творческими, открытыми для внешнего мира, для того же туризма. Это актуально для всех городов, где работает «Норникель». Мы хотим, чтобы в них было интересно жить, были площадки, где можно было бы реализовать себя помимо производства. Мы будем этот баланс держать, развивать его, - заявил директор департамента общественных связей «Норникеля» Андрей Кирпичников.

Организация интеллектуального содержания праздника легла на плечи фонда «Живая классика».

- Когда я услышала задание по фестивалю - обомлела, - призналась руководитель проекта «Держи баланс!» от фонда Наталия Захарова. - Нам сказали: «Максимально порадуйте всех гостей, принесите им счастье, радость, свет… Сделайте фейерверк, феерию…» Я очень надеюсь, что у нас это получилось. Мы постарались креативно совместить культурные и спортивные направления. Например, литературный забег и бассейн с раскрасками. Вылавливаете шарик на удочку – получаете кусочек раскраски с литературным героем. И нужно собрать его полностью. Еще есть литературный дартс. Лопаешь воздушные шарики, в каждом - цитата из какого-то произведения, и его нужно отгадать. Есть шатер, где художница проводит мастер-класс по созданию литературных костюмов из бумаги.

"Держи баланс!" в Никеле.Фото: Виктор КОСТРОВ

Под огромным куполообразным тентом работает кинозал. Здесь показывают документальные фильмы.

- Всегда интересно посмотреть что-то новое. Я недавно подъехал, пока гуляю, в процессе осмотра. Первое впечатление от фестиваля – все отлично, здорово, классно, чисто, люди довольны! Я сам не местный, из Екатеринбурга. Сейчас работаю в Заполярном наладчиком. Друзья рассказали про этот праздник. А у меня как раз выходной день выдался, - говорит на ходу один из гостей.

Поспрашиваешь — в числе гостей много жителей не только района, но и региона. Получается, удалось гостям выдержать баланс между работой, отдыхом и творчеством. А организаторы в цель попали.

"Держи баланс!" в Никеле.Фото: Виктор КОСТРОВ

Приедут еще? Мнения гостей о празднике в Никеле

Ни одна афиша не расскажет о мероприятии полнее, красочнее и правдивее, чем его гости. Журналисты поговорили с участниками фестиваля "Держи баланс" и узнала, чем им запомнился уикенд в Никеле, что впечатлило больше всего и какие воспоминания они увезли с собой.

Галина Чистякова, Заполярный

- Приехала специально на встречу с детскими писателями Михаилом Ясновым и Асей Петровой в центре «Вторая школа». Много хороших людей ехали в Никель из Заполярного на этот праздник, меня подвезли сюда и пообещали отвезти обратно. Я пообщалась с писателями и подарила им небольшой сувенир с Севера, а литераторы подписали нашей городской детской библиотеке несколько своих книг, которые я обязательно передам. Я думала, что это все только для молодежи, но нашла здесь много интересного и для себя, и даже встретила здесь немало людей своего возраста!

Литературный дартс.Фото: Виктор КОСТРОВ

Коре Карлсен, Киркенес:

- Нам рассказали об этом спортивно-культурном празднике наши друзья из Никеля. Мы с супругой решили приехать на все три дня. Ночуем здесь же, в своем доме на колесах. Так что мы живем все это время прямо на фестивале: здесь красиво, чисто, спокойно. В Норвегии тоже часто проводят что-то подобное, но такой душевный праздник я вижу впервые. Нам все очень понравилось!

Ксения Карлен, Киркенес:

- Нам знакомые рассказали, что фестиваль будет. Решили заехать посмотреть. И мы в восторге. Не ожидали даже, что настолько все здорово будет. Способен ли такой праздник что-то изменить в жизни поселка? Думаю, да. Вот только что, к примеру, обсуждали, какую чистоту тут на берегу навели. Надеюсь, что люди ее будут поддерживать. Не поднимется теперь рука бросить бутылку или другой мусор. Не должна подняться. Берег Шуонийоки ведь в теплую погоду в Никеле очень популярное место для отдыха.

"Держи баланс!" в Никеле.Фото: Виктор КОСТРОВ

Алена Четкина, Никель:

- Все три дня мы с семьей участвовали в фестивале. Мы, взрослые, играли в дартс «Угадай сказку». Дети ловили рыбок, делали костюмы и даже дефилировали в них. Это костюмы Незнайки и Дюймовочки. Еще и заработали «никельки», которые мы потратили во «Второй школе» на ручки, блокноты, флешки. Дети в восторге, мы в восторге! Большое спасибо организаторам, такого еще никогда не было!

Любовь Андреева, Никель

- Наши родственники из Украины очень заинтересовались фестивалем, когда информация о нем стала появляться в СМИ и соцсетях. Все, что здесь происходило, я видела своими глазами, и теперь с удовольствием поделюсь с ними впечатлениями. Здесь все очень хорошо организовано, очень хорошо все прошло. Вообще, я считаю, что такие мероприятия как «Держи баланс!» выводят наш поселок и наш регион на новый уровень. Это здорово!

Семья Ладиных, Никель

- Пришли отдохнуть. Я сегодня здесь в первый раз. А сын с папой уже был, - рассказывает, поддерживая пытающегося устоять на балансборде подростка, Наталья Ладина.

- Мы вечером вчера пришли. Поэтому не все успели. Сегодня очень хочу попробовать на доске для серфинга прокатиться, - подключается к разговору Валерий.

- Пусть попытается, - заранее согласна на эксперимент мама. - У него второй разряд по плаванию. Так что справится. Здесь вот уже понемногу получается. Вообще спасибо за этот праздник организаторам. И хотелось бы, чтобы такие события в поселке происходили чаще. Наши дети, особенно если летом не получается выехать никуда, что они видят? Поэтому пусть фестиваль приезжает еще. Мы ему очень рады.

"Держи баланс!" в Никеле.Фото: Виктор КОСТРОВ

Светлана Батыгина, Никель

- Нам все очень понравилось. Впечатляют даже эти большие какие-то совершенно космические сферы. Они уже красоту создают. Ребенок у нас половил шарики. На серфингистов успели посмотреть. Конечно, такой фестиваль для Никеля – событие. Есть куда пойти, получить заряд хорошего настроения, новые впечатления. И на следующий год, если фестиваль повторится, тоже обязательно придем. Кто же будет отказываться от такого яркого замечательного события. Кольская ГМК, хоть и устраивает нам праздники, но этот фестиваль – что-то новое. И площадку для него очень удачно выбрали. Прежде, когда мы были молодыми, здесь все праздники городские проходили. Было весело. Лет 20 назад традиция прервалась. А теперь вот, надеюсь, возрождается. И это очень хорошо.