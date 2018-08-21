Очевидцы спасения пятилетнего мальчика с окна на пятом этаже: "Было страшно смотреть!"

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-21T15:11:46+03:00

Дом №45 на проспекте Ленина - оживленное место. Но далеко не все заметили играющего на подоконнике ребенка.

В Мурманске привлекли к ответственности родителей ребенка, который чуть не рухнул вниз

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- Я не стала дожидаться конца, очень страшно было смотреть, - честно говорит мурманчанка Елена Овсянникова. Благодаря тому, что она вовремя подняла глаза, удалось избежать большой беды.

«Слишком мельтешил»

Дом №45 на проспекте Ленина в Мурманске — самый центр города. Рядом всегда оживленно, все-таки рядом «Детский мир», несколько остановок общественного транспорта, магазины. Но несмотря на это, мало кто обратил внимание на пятилетнего мальчика, высовывавшегося из окна на пятом этаже. Елена вовремя заметила ребенка. Говорит, слишком уж он мельтешил в окне

- Я вчера шла вдоль «Детского мира». Из него вышла моя знакомая, которую я давно не видела. Мы с ней остановились поговорить. И когда я уже собиралась идти дальше по своим делам, обратила внимание на ребенка напротив. Почти вылазил из окна, открывал его. Пока мы в шоке пытались сообразить, что сделать, увидели полицейского. Обратили его внимание на ребенка. Он сразу куда-то позвонил и пошел к подъезду, - рассказала «КП» Елена Овсянникова.

Откройте, полиция!

К месту срочно приехали полиция, пожарная и скорая. Рассматривались разные варианты, как спасти мальчишку. Подняться по пожарной лестнице, срочно бежать, искать квартиру? В это время исупганные прохожие наблюдали, как мальчик стоит на подоконнике и открывает окно, высовывает руки. А потом и вовсе сел и свесил наружу ноги, хотя потом передумал.

Выбрали тент, который расстелили под окнами. А потом полицейские пошли искать квартиру.

- Мальчик сам открыл дверь нашим сотрудникам. Оказалось, что его родители находились на работе, за ребенком попросили присмотреть родную сестру матери. Женщина отлучилась в магазин буквально на 10 минут. И вот результат. Мать мальчика привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщила подробности истории врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним, этим летом уже были летальные случаи падения детей из окон. Только в Ковдоре — четыре случая. И следователи, и спасатели, и полиция твердят снова и снова: ставьте ограничители на окна (в квартире на Ленина, 45 их не было), убирайте от подоконников все, что может помочь на них забраться. И не оставляйте детей одних даже на 10-минутный поход в магазин!