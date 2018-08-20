В Мурманске слышались взрывы во время пожара на военном складе

СЕГОДНЯ 14:16 2018-08-20T14:18:23+03:00

По словам военных, в здании не было боевых снарядов [фоторепортаж и видео]

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Вечер воскресенья, 19 августа, выдался тревожным для северной окраины заполярной столицы. В микрорайоне Роста бушевал сильный пожар, раздавались громкие хлопки, похожие на взрывы. Ярко полыхало пламя на берегу Кольского залива, а дым было видно даже в Октябрьском округе. Окна близлежащих домов закоптились, а люди стали задыхаться от гари.

Жителям Росты не позавидуешь: окна домов закоптились, а дышать было нечем. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вскоре выяснилось: ЧП случилось на военным объекте Северного флота на улице Береговая, 2. Бороться с огнем мешал сильный ветер. Тушить пытались с земли и воды. На подмогу огнеборцам пришли плавсредства, которые заливал причал водой из Кольского залива.

- От МЧС в борьбе с огнем принимали участие 38 человек личного состава, 12 единиц техники. Около 20.38 пожар удалось локализировать, в 23.07 - ликвидировать, - отчитались о большой работе в МЧС по Мурманской области.

Тушить огонь пришлось даже с воды, такой он был силы. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Сначала огонь охватил заброшенный деревянный причал, затем стал пожирать все, что вокруг. В том числе склады.

«Что-то взрывается», «Неужели, вагоны с топливом. Ужас как страшно!», «Три раза бабахнуло так, что я на балконе подпрыгнула», «Да чего вы панику нагоняете, всего два взрыва было», - такими комментариями поделились пользователи группы «Мурманск ДТП ЧП» в первые минуты после происшествия. Были предположения, что хлопки — это взрывающиеся баллоны с газом. А сильный чад от пожара вызван не только горящим деревом, но и мазутом (рядом со складами лежит железная дорога, на которой в момент ЧП стояли вагоны с топливом).

На борьбу с огнем ушло 5 часов. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Однако версии не подтвердились.

- Взрываться там нечему. На складе нет и не было никакого вооружения, - пояснил «КП» информированный источник в силовых структурах. - Здание предназначено для того, чтобы хранить техническое оснащение для обслуживания судов, но в последнее время там вряд ли что-то держали. Доступ к зданию огорожен, но в последнее время оно используется крайне мало. Построено, насколько мне известно, еще в начале двадцатого века.

Пожар было видно далеко за пределами Ленинского района. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Впрочем, опасения мурманчан понять нетрудно. Когда в декабре 2011 года загорелась атомная подлодка, официальные службы успокаивали: субмарина без вооружения. Позже выяснилось, что это не так.

Нервировали северян и сообщения о коричневой воде, которая пошла из-под кранов у некоторых жителей микрорайона. Впрочем, скорее всего, связано это было с тем, что пожарные взяли большой ресурс жидкости для тушения склада.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что жертв и пострадавших нет. А вот из-за чего причал и склады загорелись так, что пришлось их поливать с суши и воды, еще предстоит выяснить.

Рядом с местом пожара стояли вагоны с мазутом. Фото: vk.com/murmansk_dtp