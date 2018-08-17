Проверка слуха: в Мурманской области появились клещи

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-17T15:15:02+03:00

Ученые фиксируют, что клещи двигаются на север. Но пока говорить о их прописке в Мурманской области рано. Фото: Мария ЛЕНЦ

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У жизни на Крайнем Севере можно найти массу минусов, но есть и неоспоримые плюсы. Один из них — отсутствие клещей. Северяне если и страдают от их укусов, то только потому, что уезжают отдыхать в другие края. Впрочем, ситуация меняется. И жители Мурманской области утверждают, что и в наших краях завелись опасные паукообразные.

Пригрелись?

- Внимание владельцам собак и не только! Сегодня снял со своей собаки 14 натуральных клещей. Только благодаря тому, что заметил на ухе черную точку, стал осматривать дальше. И до Севера добрались эти паразиты! - написал тревожное сообщение в группе «Североморск онлайн» житель флотской столицы Роман Вепров.

А другие северяне только подлили масла в огонь, мол, да давно уже клещи живут в нашем регионе, уже не первый год их встречаем!

Но давайте разбираться, может, это дым без огня.

Для клещей Мурманская область слишком холодная, им у нас неуютно. А вот в Карелии или Финляндии встречают их часто. Но это лето стало аномально жарким, синоптики пока осторожно, но все же говорят, что мы побили рекорд едва ли не полувека. Июль-то отметился в Мурманске сразу несколькими днями, когда столбик термометра поднимался выше +30. А про более южные горда и говорить нечего. Может, клещам такое тепло пришлось по вкусу и они мигрировали к нам?

Вот таких насекомых снял со своей собаки житель Североморска. Фото: Роман ВЕПРОВ

Опасный отдых

Роспотребнадзор по Мурманской области пока непреклонен: северян, которых бы насекомые покусали на территории Кольского полуострова, нет.

- С 15 марта, когда начался мониторинг, в медицинские организации области обратилось 49 человек, укушенных клещами в местах отдыха. В их числе 5 детей. На клещевой энцефалит обследовано 30 клещей, процент зараженности составил 23,3%. Зарегистрировано 2 случая заражения клещевым энцефалитом, 3 случая иксодовым клещевым бореллиозом. Эти укусы произошли на территории Архангельской и Омской областей, Ленинградской и Новгородской областей, Республики Беларусь, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Но все же на фотографии, которую Роман Вепров приложил к своему сообщению, насекомые очень похожи на клещей. Могут ли они ими быть? В облветстанции нам сообщили, что к ним насекомые поступают без пояснения, где их нашли. А специалисты просто изучают их на опасность. Знать, откуда приехал тот или иной гость, могут ветеринары. Одна из жительниц Североморска показала фотографию «клещей из Североморска» работникам одной из ветклиник. Конечно, судить по снимку — дело десятое, все-таки надо было снятых насекомых сохранить в банке и отнести на экспертизу, чтобы узнать точный ответ. Но в клинике попытались получить максимум информации.

- Эти насекомые похожи на иксодовых клещей. Их ареал обитания достаточно широк. В Мурманской области они встречаются крайне редко, в основном в южной части. Случаев обращения по ним в клинику за этот летний сезон не было, - сообщили ветеринары.

Поживем - увидим

Кандидат биологических наук, сотрудник КНЦ РАН Ирина Зенкова тоже посчитала, что на фотографии могут быть изображены иксодовые клещи. И их гастроли в Заполярье не удивительны. Раньше и гадюку обыкновенную встречали в основном только на юге региона, а теперь все чаще севернее. А в Карелии регистрируют продвижение клещей на север.

- Теоретически, их появление в наших краях в столь теплое лето возможно. Карельские паразитологи утверждают, что северный предел распространения этих паукообразных ограничивается годовой суммой температуры воздуха, равной 1400 градусов (суммируются только дни с температурой выше +5). В этом году этот порог, скорее всего, был достигнут. То есть для клещей, занесенных в Мурманскую область, это лето показалось подходящим, - рассказала «КП» Ирина Зенкова.

Однако говорить о том, что насекомые у нас приживутся, рано. Для этого надо, чтобы следующее лето и еще несколько тоже были жаркими, ведь жизненный цикл иксодовых клещей составляет от 3 до 5 лет. Но пока северянам советуют не только писать в соцсети про клещей, но и относить их в ветклиники и СЭС, чтобы там точно определили, что за «зверь» перед нами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где чаще всего кусают клещи северян

Карелия — 26,5%

Архангельская область — 18,4%

Вологодская, Псковская область — 6,1%

Также укусы были зафиксированы у тех, кто выезжал в Беларусь (3 пострадавших), Украину, Чехию, Германию (по одному укусу).