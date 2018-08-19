2018-08-19T18:22:48+03:00
Общество

Топ событий за неделю от "Комсомольской правды"-Мурманск"

Чем войдут в историю региона 13-19 августа 2018 года
Ника СВЕТЛОВА
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Утром, в обед или вечером... Не важно, когда вы читаете "Комсомолку". Главное, что вы выбираете именно нашу газету!Утром, в обед или вечером... Не важно, когда вы читаете "Комсомолку". Главное, что вы выбираете именно нашу газету!
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"Одни ДТП да трагедии", - сетуют северяне, обсуждая новости этой недели. Так ли это, или все-таки хорошего было больше, чем плохого? Давайте вспоминать!

Топ хороших новостей

1. Из Мурманска в Болгарию стартовал второй в истории Международный славянский ход. Первый состоялся 21 год назад! В конце хода запланирована презентация книги мурманского журналиста и писателя Дмитрия Коржова о Виталии Маслове. Подробнее...

2. В Заполярном спасли девочку. Ребенок упал в небольшой пруд. А на помощь пришел мужчина, который шел в магазин, но услышал крики. Подробнее...

3. Выше нос! Ведь открыт сезон северного сияния. Первую игру огней на небе на фоне заката поймали на Терском берегу. Подробнее...

4. Жители Санкт-Петербурга попали в аварию под Териберкой. Новость, конечно, плохая, но если посмотреть с другой стороны - радостная. Ведь в ДТП от гостей Заполярья сбежал пес. Которого все-таки удалось вернуть благодаря отзывчивости северян. Подробнее...

5. И еще одно спасение. Зооволонтеры из Полярных Зорь почти месяц пытались поймать в лесу под Ковдором шарпея. Оказалось, что Луну выбросили потому, что она была агрессивная по отношению к ребенку. Хотя эту версию еще надо проверить. Сейчас собаку хотят увезти в Санкт-Петербург к заводчикам. Подробнее...

Топ плохих новостей

1. На борту БПК "Адмирал Левченко" погиб молодой капитан третьего ранга. Его тело нашли в бане, а Северный флот озвучил предварительную версию причин гибели. Подробнее...

2. Эта неделя действительно богата на аварии. Под Санкт-Петербургом погиб мурманчанин, а семья из Заполярья попала в двойное ДТП в Новгородской области. В Мурманске иномарка без водителя задавила пенсионера.

3. В Североморске стая бродячих псов так покусала 9-летнего мальчика, что он попал в реанимацию. Оказалось, что усыпить собак должны были еще весной. Подробнее...

4. На остановке Мурманска увидели коляску с плачущим малышом. Оказалось, что малыша 2017 года рождения....забыл отец. Подробнее...

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