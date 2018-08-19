Здесь не любят слабых: ультрамарафонец покорил 9 вершин «Короны Хибин» и 106 километров за 34 часа 55 минут

СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-19T15:51:27+03:00

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Увы, но северная погода капризна и изменчива. В этот раз она наотрез отказалась способствовать рекордам известного мурманского ультрамарафонца, сотрудника базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василия Комиссарова.

Напомним, спортсмен составил маршрут «Корона Хибин» протяженностью больше 120 километров и решил организовать «Хибинскую Игру Престолов», став пока единственным претендентом на победу. Первую попытку он предпринял в этот уикенд. На старт Василий Комиссаров вышел в два часа утра 17 августа, а финишировал спустя 34 часа и 55 минут в час дня 18 августа.

- Увы, преодолеть удалось только девять вершин, поэтому и вернулся так рано. На последние две меня не пустила погода. На восьмую еле залез – дождь и ледяной ветер, промок и продрог. Хибины как-будто обозлились на меня, вставляя мне весь первый день палки в колеса. Но, в целом, мне путешествие очень понравилось, хотя экстрима, конечно, было не занимать! – поделился первыми впечатлениями от штурма «Короны Хибин» с читателями «КП» Василий Комиссаров.

Два часа спортсмен потерял, пережидая самое темное время суток в самодельном укрытии. В таких условиях отдохнуть особо не удалось - начинаешь быстро замерзать, да и силы можно восстановить, лишь подкрепившись как следует, а кафе, как ни странно, оказалось закрыто. Так шутит спортсмен. А если серьезно, то взять в такое скоростное и тяжелое путешествие хороший запас провизии не получается.

- Погода очень быстро менялась. И если в пятницу я делал селфи на разных вершинах, то в субботу даже мобильный телефон не смог достать – руки в перчатках просто задубели, - описывает трудности своего забега Василий Комиссаров. – Хибины ночью выглядят мрачно. Это очень тормозит и демотивирует, особенно если погода плохая.

Тем не менее, этот забег ультрамарафонец считает тестовым перед «Хибинскими Играми Престолов». В нем он почерпнул очень многое для будущих соревнований. В следующем году Василий Комиссаров собирается повторить попытку завоевать «Корону Хибин» - в этом сезоне уже будет затруднительно объединить хорошую погоду и пик формы спортсмена. А это залог успеха любого штурма.