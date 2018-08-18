2018-08-18T20:12:24+03:00
Общество

В Никеле открылся самый северный в стране фестиваль «Держи баланс»

Жителей и гостей Кольского полуострова ждут соревнования на САП-серферах и многочисленные литературные и музыкальные мероприятия
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Фото: Кира АндрееваФото: Кира Андреева
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Сильный дождь и ветер не помешали организаторам международного фестиваля "Держи баланс" в расположенном на самом севере Кольского полуострова поселке Никель собрать в первый же день более двух тысяч человек, принявших участие в заплывах на САП-серферах, а также многочисленных литературных и музыкальных мероприятиях этого самого северного спортивно-культурного фестиваля страны. Организатором фестиваля выступил фонд Живая классика и Московская федерация парусного спорта при поддержке компании Норникель. По словам организаторов, задача фестиваля - дать импульс к развитию этого промышленного поселка на границе с Норвегией как туристического центра, способствовать становлению здесь социального предпринимательства, продемонстрировать культурный и творческий потенциал региона. Наследием фестиваля может стать создание здесь детской музыкальной студии под руководством известного барда и композитора Геннадия Гладкова, а также муниципальной школы САП-серфинга и других водных видов спорта. Фестиваль продлится до вечера воскресенья.

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