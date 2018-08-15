«Табуретка» в Мончегорске вместе с «Комсомолкой»: выбираем лучшего поэта

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-15T12:17:31+03:00

Сделать свой выбор ценители поэзии могут до 21 августа. Фото: Екатерина КОНОТОП

Голосуй за своего любимчика до 23 августа

Изменить размер текста: A A

Хватит писать в стол и в соцсети! Пишите на всю страну! В прошлом году «Комсомолка» с большим успехом провела конкурс стихотворений в рамках фестиваля «Табуретка». В этом мы готовы взять новые высоты и открыть новые таланты.

Сейчас мы проводим собственный конкурс как информационный партнер фестиваля. До 21 августа мы принимаем стихотворения, а уже 23 числа назовем победителей и пригласим их в Мончегорск на награждение!

Спешите поймать ямб и хорей (а, может, амфибрахий?) на бумагу и порадовать свою учительницу по литературе. Первые зарифмованные ласточки уже прилетели в нашу редакцию!

Вадим Назарчук, город Санкт-Петербург

Вадим Назарчук, город Санкт-Петербург.

***

Быть может, здесь жили гипербореи,

Но мы точно уж не из них.

Чтобы каждую зиму переболели,

Нас всех сюда привезли.

Над нами ютятся Медведи на небе,

Припрятавшись за ковши.

И сколько ж понадобилось поколений,

Чтоб все эти звезды нашить?

Говорим, что будто бы нам повезло

Солнца капризы видеть:

То никак не закатится за горизонт,

То никак оттуда не выйдет.

Чтоб загар нагнать на лицо и живот,

Душою немножко оттаять,

Мы стаей летим до южных широт,

Тысячи милей мотая.

Но рискни объяснить сам себе эти

Хитрости теорем:

Что, если однажды осеверел ты,

Не спастись у жарких морей.

А я память разрубленную запаю

И теплых вещей мешок

Возьму в неразлюбленное Заполярье.

Сколько бы лет не прошло.

Александра Лопатина, город Мончегорск

Александра Лопатина, город Мончегорск.

***

Через страдания найти себя;

Сквозь пелену обманчивого смеха.

Забыть про все, забыть кто я,

Укрыться в тайной обители леса.

Сквозь свет и тьму искать себя,

И не упасть на полпути.

Суть жизни познавать любя,

Позволив разуму уйти.

Не знать, кто ты, кто мы, кто я;

Лишь видеть отголоски ангельского света.

Закрыв глаза, взглянуть в себя,

Не пасть в объятия забвенья Лета.

Ты не один. Есть мы, и мы едины;

Мы часть Души Источника, Вселенной.

«Упав» в дуальность, мы забыли

Об ангельской душе нетленной.

То чувство полного уединения

Прекрасная Любовь хранит.

Дитя свершенного творения

Мать в дальний путь благословит.

Лети душа, лети по свету;

Дари и принимай любовь!

Не следуй ничьему завету;

Возможно, все вернется вновь.

Ольга Стулова, город Балаково, Саратовская область

Ольга Стулова, город Балаково, Саратовская область.

***

Необъятной России просторы

Я смотрю сквозь стекло авто,

Накупавшись в Азовском море,

Еду в Мурманск, ходить в пальто.

От подсолнухов в солнце влюбленных

Через реки, луга, города

Впечатлений набравшись новых

Еду, где не была никогда.

Проезжаю. Мелькают пейзажи,

Оставаясь навечно во мне.

Если честно, не верится даже

По полярной еду земле!

Стала ближе, роднее отчизна

Ощутила весь вкус красоты.

Бесконечна она, живописна

Я теперь со страною на ты!

От Поволжья и до Кубани,

От Кубани до Северных льдов,

Насладившись вдоволь плодами,

Красотой неземных облаков.

До свидания, земля Заполярья!

До свидания, Мурманский порт!

Вспоминать буду, я замирая,

Наш круиз, наш летний курорт .

Елена Мельник, город Мурманск

Елена Мельник, город Мурманск.

Спор деревьев в лесу

В лесу молва, резвится бор-

Затеяли деревья спор:

Кто лучше, краше да стройней,

И у кого листва пышней.

Сказала первою береза:

«Красив мой стан даже в морозы.

Горжусь я белизной ствола.

Людская чтит меня молва.»

Ответила березе ива:

«А я по-своему красива:

Могу листву к воде склонять,

Могу и плакать, и рыдать.»

Тут в спор вступила елочка:

«Одета я с иголочки.

Зимою и летом зеленой стою,

А в Новый год вся огнями горю.»

Тополь всем сказал: «Друзья,

Ведь я красивей всех не зря!

Зацвету-летит мой пух-

Аж захватывает дух»

Спор идет и до сих пор.

Лес шумит, резвится бор -

Кто лучше, краше да стройней,

И у кого листва пышней.

Александр Куринов, город Мурманск

Александр Куринов, город Мурманск.

Первое сентября!

Море синее... Вокруг никого не видно...

Только чайки и вода даже чуть обидно.

Где ты суша?! Дом родной?! И конечно мама?!

Что там делает сейчас дочь моя Марьяна?!

Завтра в школу ей идти! В первый раз конечно!

Все тебе, Марьянка, в ней будет интересно!

Ты, Марьяна, не робей! И учись отлично!

Ведь учиться плохо в школе просто не прилично!

Быстро годы пролетят! Словно, в небе птицы!

Только детство не вернуть! Разве что приснится?!

Все познаешь и узнаешь в этом мире сложном!

Жить без знаний на земле просто не возможно!

Екатерина Зарва, город Мурманск

Екатерина Зарва, город Мурманск.

Бессонница

Состояние перманентной прострации,

Дух едва держится в теле…

Всё вокруг: как галлюцинации,

Как размытые иллюстрации

И как будто не в самом деле.

И совсем уже не волнует,

Что творится во внешнем мире.

Меня воздух так нежно целует…

Я в нём плаваю, как в эфире.

Вновь подкатывает тошнота

Точно так, как на карусели.

Сосчитаю я тысяч до ста…

Я не сплю… Уже две недели.

Две недели полярного дня.