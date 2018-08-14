«Почтовая служба Бангкока» из Мурманска взяла «Нашествие» шашками и масками

СЕГОДНЯ 14:42 2018-08-14T14:40:59+03:00

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- Наш гитарист Андрей не смог с нами поехать, поэтому мы взяли с собой нашего бывшего басиста Артема в качестве сессионного музыканта. Распечатали фото Андрея, вырезали лицо и сделали маску. Артем носил ее — кого-то это пугало, кого-то смешило. Мы назвали маску «эндифейс» («лицо Андрея». - Ред). Так мы выражали свою целостность и свое отношение к нашему гитаристу: что нам жаль, что его сейчас нет рядом, но он всегда с нами!, - рассказывает ударник группы «Почтовая служба Бангкока» Григорий Синяков. Мурманские музыканты выиграли счастливый билет: вошли в число победителей «Высоцкий.фест» и поехали на «Нашествие». Ранее северяне не были на нем даже как слушатели.

Знакомьтесь - Эндифейс!Фото: скриншот видео

Задача — раскачать толпу

Может, уже скоро мы увидим их на основных сценах фестиваля. А пока что северяне стартовали с третьей дополнительной сцены.

- Выступления на ней проходили 4 и 5 августа. Мы вечером 3 числа выехали из Санкт-Петербурга, а выступали на следующий день. Нам показалось, что у публики было неодинаковое настроение в разные дни. В первый день во время выступления молодых команд кто-то спокойно стоял и слушал. Кто-то просто сидел на траве, независимо от того, что выступающие пытались раскачать толпу, а кто-то проходил мимо и останавливался послушать. Другие как будто просто не понимали, что происходит, так как третья сцена была практически спонтанной, и такое количество новых групп вызывало непонимание: какие музыканты будут здесь играть (не было информации о группах в официальных источниках). Было ощущение, что после первого дня «Нашествия» часть людей отходила от происходящего. Ну, и, конечно, было очень приятно, когда нашлись незнакомые люди, которые начали заряжаться энергией вместе с нами. Услышав впервые нашу музыку, они пускались в пляс и прыг. Но на следующий день публика была как-будто бодрее - хорошо принимала группы. Конечно, настроение слушателей еще зависело и от того, насколько группы хороши и какие хедлайнеры выступают в это же время. Но атмосфера все равно впечатляющая, - делится впечатлениями Григорий.

Для выступления на «Нашествии» «Почтовая служба Бангкока» приготовила 6 песен. Но в итоге пришлось урезать трек-лист до двух. Но зато каких! Со сцены прозвучали «Декабрь» и «В моей голове» - визитные карточки группы (их же играли и на «Высоцкий. фест»). А еще у музыкантов есть свои фишки. На концертах они запускают бумажные самолетики — через них участники благодарят своих слушателей. Не обошлось без них и на «Нашествии». А еще мурманчане взяли с собой цветные дымовые шашки. На сцене их использовать не разрешили, поэтому мурманчнане выбегали со сцены в толпу зрителей. А те были только рады.

- За то время, что нам отвели на сцене, мы должны быть настроить аппаратуру и выступить. Но времени не хватало, поэтому мы уже не думали о том, как будем себя слышать. Надо было выступить так, будто мы играем в последний раз, и успеть за эти минуты привлечь внимание слушателей, - честно рассказывает о нюансах фестиваля Григорий.

Но общая картина оказалась такой: мурманчане остались довольны организацией «Нашествия». Подкупило и то, что все было продумано для мелочей, от детской зоны до размещения гостей.

Цель — попасть на волну

«Нашествие» закончилось, но его эхо еще будет звучать. Напомним, по итогам «Высоцкий.фест» было отобрано 50 коллективов со всей страны (а участников было более 2000!), которые и поехали на третью сцену. Даже на фестивале они были конкурентами: после выступлений было отобрано 10 лучших коллективов, которые запишут песню в профессиональной студии и попадут в ротацию «Нашего радио». К сожалению, наши ребята не попали в это число.

На сцене дымовые шашки использовать не разрешили, поэтому их понесли к зрителям. Фото: Екатерина САФРОНОВА

Удивительно, но на «Высоцкий. Фест» «Почтовой службы Бангкока» могло и не быть. Ведь о том, что они прошли заочный отбор и должны приехать на живое выступление в Санкт-Петербург, мурманчане узнали за три дня до часа икс. За это время надо было не только подготовить себя, технику и выбрать песни. Но и отпроситься у начальства, поменяться сменами с коллегами.

К счастью, руководство пошло навстречу, ведь билет на «Нашествие» может выпасть раз в жизни. На машине музыканты ночью поехали в северную столицу почти без остановок, а въехали в нее уже когда прослушивание было в разгаре. Но не зря говорят, что нет худа без добра. Опоздав, «Почтовая служба Бангкока» попала на приезд съемочной группы с «России». Мурманчан попросили выступить еще и на камеру, чтобы показать всей стране, как проходит «Высоцкий. Фест».

Фишка мурманских музыкантов - бумажные самолетики, как способ поблагодарить слушателей. Фото: Екатерина САФРОНОВА

СПРАВКА «КП»

Что такое «Почтовая служба Бангкока» и с чем ее едят?

Группа существует уже больше трех лет, а ее музыканты носят форму — три четверти команды работает в МЧС. Вопрос, как можно было придумать такое необычное название, задают, пожалуй, гораздо чаще, чем «а когда новый альбом-то?».

- Неукладывающееся в голове название исходит из примитивного желания жить, дышать каждым мигом и бороться за свое счастье. Также оно отображает склонность и в некотором роде стремление к абсурдному и бредовому взгляду на действительность. Ребята из «Почтовой службы Бангкока» не хотят показаться излишне странными или заманить вас загадочностью происходящего. Они лишь призывают увидеть и принять тот факт, что у всех нас одна и та же каша в голове, - рассказывают музыканты.

К «Нашествию» музыканты пришли с солидным «чемоданом»: выпустили полноформатный альбом «В твоей голове» (2016), EP-альбом «Мир без плохих новостей» (2017), альбом 2017 года с самыми удачными ремейками (Декабрь, В моей голове, Истерики и крики) предыдущих публикаций и сингл 2018 года «Мама, я в тур!».

«Нашествие» не первый фестиваль в летописи группы, хотя, пожалуй, самый масштабный. Были еще «Студеный берег - 2016», «Nord Session - 2017», «Трасса-2017» (здесь группа победила), «Доброфест».

Что подкупает слушателей в группе? Сказать сложно, их песни надо слушать или просто посмотреть отзывы в их группе. Конечно, критики могут разложить стиль, строчки и даже манеру выступления на ингредиенты, провести параллели и ассоциации. Но когда музыканты говорят сами о себе, становится понятно, что здесь есть и доля иронии, и здорового чувства юмора:

«Стиль группы можно охарактеризовать как «альтернативный поп-панк», однако современная скорость развития жанров не позволяет сказать что-либо наверняка. Группа продолжает эксперименты с музыкальной формой и не оставит равнодушным ни первоклассника, ни умирающего от старости байкера».