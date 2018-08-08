Между книгами и спортом: выбирай баланс!

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-08T13:57:58+03:00

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Что общего может быть у Заполярья и серфинга? А что может объединить в себе катание на волнах и чтение книг? Йогу и воду? Только наш северный край контрастов и внутренний баланс каждого отдельного его жителя. Первый Международный фестиваль «Держи баланс!» призван объединить в себе, с первого взгляда, несочетаемые вещи: культуру и спорт. И это не может не привлечь к себе внимание. С 17 по 19 августа фестиваль будут встречать в поселке Никель, что еще раз доказывает, что для северян и компании «Норникель» - генерального партнера мероприятия – не существует ничего невозможного.

В чем главная суть фестиваля? Кто может принять в нем участие? И что ждет нас в Никеле в эти дни? Об этом мы решили узнать, как говорится, из первых уст – у организаторов культурно-спортивного фестиваля «Держи баланс».

Литература без границ

Все интеллектуальные активности фестиваля крутятся вокруг литературы, за которую с 17 по 19 августа отвечать будет известный северянам по фестивалю «Табуретка» фонд «Живая Классика» - именно он выступает одним из организаторов «Держи баланс».

- Наша задача - создать в Никеле культурную и литературную среду, привлечь людей к чтению, помочь найти действительно увлекательные книги, - поясняет Марина Смирнова, президент фонда «Живая Классика». - Мы хотим показать, что литература может быть разнообразной, жизненной, увлекательной и полезной. Книги - это целый мир, который можно держать в руке.

Фестиваль призван разрывать шаблоны и стирать границы. Одна из его целей – раскрытие туристического потенциала небольшого поселка на границе с Норвегией, поэтому его участниками смогут стать люди любой национальности и, что немаловажно, любого возраста.

- Мы хотели бы порадовать местных жителей и привезти сюда то, что доступно жителям Москвы и других крупных городов. Литературная часть не будет слишком сложной и рассчитана на всех гостей фестиваля. В программе – активности на любой вкус и возраст. Дети смогут поймать литературного персонажа на удочку, взрослые – встретиться с известными авторами и поиграть в литературный дартс, а молодые люди попробуют найти вторую половинку при помощи литературных произведений, - улыбается Марина Валерьевна. - Мы приготовили множество сюрпризов для гостей.

Один из них – знакомство гостей фестиваля с лучшими юными чтецами Заполярья, ребятами, которые прошли серьезный конкурс и доказали на своем примере, что чтение может быть увлекательным.

- В конференц-зале заповедника Пасвик они прочтут отрывки из прозаических произведений, не входящих в школьную программу. Но это еще не все. Каждый сможет попробовать себя в роли чтеца – в арт-центре «Вторая школа» вместе со всеми желающими мы будем читать вслух сказки народов Севера и снимать сказочные видеоролики, - продолжает рассказ Марина Смирнова. - Жители Никеля - доброжелательные и открытые люди, и мы надеемся, что смогли подготовить программу, которая максимально соответствует их ожиданиям.

На одной волне

То, что серфинг и Заполярье – вполне совместимые вещи давно доказала всей стране наша Териберка. Теперь настало время Никеля – ему предстоит напомнить об этом северянам и жителем соседних стран. Второе направление фестиваля «Держи баланс!» - спортивное, и его курирует Московская федерация парусного спорта.

- Никель — это интересное место в плане туризма: как зимнего, так и летнего. Там, где есть множество водоемов, должны развиваться водные виды спорта. Мурманская область не является исключением и активно развивается в этом направлении: проводятся краевые и всероссийские соревнования, в Никеле есть парусный клуб, где занимаются дети и взрослые, - пояснил президент Московской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев. - Проведение международных фестивалей и спортивных мероприятий сможет привить детям и взрослым любовь к водным видам спорта. И, может быть, именно здесь, в Никеле, появятся спортсмены, которые будут завоевывать медали на международных соревнованиях, Чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Во время фестиваля его участникам и гостям предстоит познакомиться с новым для нашей страны видом спорта и отдыха САП-серфингом (SUP в переводе с англ. - доска для гребли стоя). В эти дни на берегу реки Шуойниоки приглашенные спортсмены покажут мастер-классы и научат любого не только стоять на доске, но и заниматься на ней йогой.

- САП-серфинг доступен людям любого возраста, а обучение занимает всего 10-15 минут. САП очень полезен для физического воспитания детей и здоровья взрослых. Также стоит отметить, что САП - экологически безопасен и позволит исследовать регион с новой стороны, - отметил глава федерации. - Совместно с Российской Федерацией Серфинга и приглашенными спортсменами мы проведем настоящие соревнования среди гостей и спортсменов, организуем интересный досуг для детей и взрослых, расскажем о спорте, успехах и новых возможностях на собственном примере. Соревнования по САП-серфингу – это отличная возможность проявить себя в качестве спортсмена и почувствовать настоящий соревновательных дух.

Занятие таким интересным видом спорта подарит участникам «Держи баланс!» возможность встретить единомышленников и подружиться с новыми людьми, в том числе гостями – профессиональными спортсменами, призерами чемпионатов и кубков.

- В рамках фестиваля пройдут увлекательные соревнования для всех желающих: короткие дистанции для новичков и любителей, а также марафоны для профессионалов, где развернется настоящая спортивная борьба. Еще одной интересной дисциплиной станет САП-эстафета, где участники и спортсмены объединятся в команды для совместной гонки, - убежден Сергей Нуржанович. - Соревнования по САП-серфингу – это отличная возможность проявить себя в качестве спортсмена и почувствовать настоящий соревновательных дух.

КОНКРЕТНО

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Международный культурно-спортивный фестиваль «Держи баланс!» пройдет с 17 по 19 августа в пгт Никель на трех локациях: первый мост — берег реки Шуойниоки, Визит-центр заповедника «Пасвик» (Гвардейский пр., 43) и Арт-центр «Вторая школа» (ул. Сидоровича, 4).

Принять участие в нем сможет любой желающий и абсолютно бесплатно.

Подробности на сайте фестиваля www.festival2018.ru и в группе мероприятия в «ВКонтакте» vk.com/derzhibalans.