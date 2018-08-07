Мурманские велосипедисты проехали 1500 километров от Варде до Хельсинки за 119 часов

СЕГОДНЯ 12:38 2018-08-07T12:58:31+03:00

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Как вы провели жаркие дни июля? Нежась под теплым северным солнышком на берегу озера? А вот двое мурманчан решили, что пляжный отдых не для них и устроили себе настоящее испытание на прочность, преодолев на велосипедах 1500 километров от норвежского Варде до финского Хельсинки.

- На такой заезд я решился после прохождения серии Супер-Рандоннер в прошлом году, проехав за один сезон бреветы (это веломарафон по особым правилам – Ред.) на 200, 300, 400 и 600 километров и утверждения маршрута международного веломарафона Е-75 в Париже, - рассказывает велосипедист Николай Колтовой.

Его друг Александр Брайцев организовал и спланировал будущую поездку, и 7 июля велопутешественники двинулись в путь. Правда, долгожданный заезд на прочность начался сразу с испытаний. В последний момент автомобиль, который должен был забросить спортсменов в Норвегию, пришлось поменять, а чтобы поместиться в другую машину пришлось снимать колеса с байков. При утрамбовке в багажник «железных коней» задний переключатель на велосипеде Николая внезапно отделился от рамы. Мужчины решили не отменять поездку, а решить внезапно образовавшуюся проблему непосредственно перед стартом из Варде. Желание крутить педали 1500 километров буквально жгло их изнутри. И вот, наконец, долгожданный старт! И сразу к туннелю «Исхавстуннелен».

Тоннель, спальники, олени

- Потрясения начались, как только покинули Варде. Это был мой первый в жизни тоннель – между островом Варея и континентом под Баренцевым морем длиной в два километра. Влажная и холодная труба сначала затягивала вниз, а потом не давала взобраться в крутой подъем. А чего стоит звук от автомобилей! Сначала непонятно, откуда появляется шум, который быстро нарастает и начинает давить на уши, потом свет фар и понимаешь, что это встречная машина. Когда вспоминаешь, что над головой ледяное море, охватывает совершенно инфернальная жуть. Мысль о том, чтобы сделать фото в тоннеле, даже не появлялась – скорее на свет! Выехали прямо в облака, - вспоминает один из ярчайших моментов этого велопутешествия Николай Колтовой.

Из тоннеля под Баренцевым морем путешественники выехали прямо в облака. Фото: Александр Брайцев

А потом еще почти пять часов до первого небольшого отдыха в компании фастфуда в норвежском Варангерботне. Но, несмотря на столь насыщенный день, мурманчане решили, что давать себе отдых рано и вполне можно доехать до границы с Финляндией, и уже там искать ночлег и пропитание. И тут путешественникам не повезло. Норвегия прощалась с ними фастфудом и отсутствием какой-либо возможности нормально выспаться. Время перевалило за полночь, и все придорожные мотели оказались на замке. Позади были 11 часов в седле и 230 километров.

- Заночевать решили под открытым небом в зоне отдыха со столом и двумя лавками. Залезли в спальники, намазались репеллентами от насекомых и попытались уснуть. Не знаю уж почему: то ли от холода, то ли от переутомления и возбуждения, но сон не пришел ни через час, ни через два. Отлежав все конечности, в пять утра единогласно решили двигаться дальше, - описывает приключения велосипедист.

Маршрут велосипедистов шел по трассе Е-75. Правда, с нее приходилось то и дело съезжать, чтобы объехать магистрали. Фото: Из личного архива героя публикации

Полноценный отдых же случился уже спустя три часа – в первом же кафе финского Кааманен после 311 километра с начала старта. Горячий душ и полноценный двухчасовой сон на мягких кроватях сделали свое дело – сознание прояснилось и вернулось желание двигаться дальше. А вот поесть горячее двум искателям приключений удалось лишь почти через сто километров. Собственно говоря, дальше двигались в таком же режиме сон-вкручивание-еда, оставляя за собой километр за километр, уделяя внимание местным достопримечательностям, общаясь с другими путешественниками и аккуратно объезжая прогуливающихся по дороге зверей. Кстати, если в Норвегии это были овцы с ягнятами, да тучные коровы, то в стране Суоми на трассе встречались в основном северные олени, с любопытством косящиеся в сторону велосипедистов.

Please forgive me!

- Насладиться же настоящей сауной мы смогли лишь только на четвертой ночевке в городке Койву, отмотав почти половину бревета. Конечно, возможность погреть натруженные долгой дорогой мышцы сразила наповал. Мой попутчик выбрал сон, а я почти час прогревал тело и наслаждался релаксом. И не зря! В полночь я поднялся новорожденным и продолжил свой путь по Е-75, - делится опытом Николай Колтовой.

К девяти утра 10 июля мурманские путешественники добрались до Оулу, где началось их первое знакомство с финскими магистралями, на которые велосипедистам, кстати, путь заказан. Александр Брайцев и Николай Колтовой об этом знали, поэтому всеми правдами не правдами старались объехать хайвэй, но судьба распорядилась иначе. Оказавшись на запрещенной трассе без вариантов съезда, мурманчане с утроенной силой налегли на педали. 25 километров по грязной техполосе под ленивые сигналы финских автолюбителей проехали на одном дыхании – уж больно велико было желание избежать встречи с сотрудниками полиции.

Николай и его напарник недолго радовались безнаказанному знакомству с магистралью. Почти сразу приехал полицейский патруль. Фото: Из личного архива публикации

- Увидев знак окончание магистрали, мы дружно выдохнули и упали в кювет отдыхать, радуясь финишу проблемного участка. Но напрасно. Вскоре к нам подкатил полицейские фургончик. Первая мысль была не проехали бревет, потом ее догнала вторая – хватит ли денег на штраф, а затем подоспела и третья – насколько посадят, - вспоминает щекотливый момент мурманчанин. – Двух упакованных финнов мы встретили взглядом Кота из «Шрека» и сумбурным потоком оправданий, состряпанного из судорожных воспоминаний уроков английского. В итоге после обещаний никогда в жизни больше не соваться на магистрали и ехать медленно по обычным дорогам, нас простили и отпустили с Богом. И тут я понял – доедем обязательно до цели и в лимит уложимся, несмотря ни на что.

Долгожданный горячий обед в Саарисельке. Фото: Александр Брайцев

48 часов без сна

Конечно, так и произошло. Но прежде собеседника «КП» ждало еще одно испытание. После запланированной ночевки в Карсямяки отдохнувший и воодушевленный Николай озвучил крайне опрометчивую мысль – проехать оставшиеся до финиша 500 километров без сна и побить заложенный лимит в 50 часов. С этого момента и начались его приключения.

- После завтрака в Пихтипудасе мы погнали, практически не останавливаясь, к Ювяскюля. И вдруг совершенно неожиданно для себя я понял, что кручу педали в одиночестве. Саша был впереди и исчез. Я особо не волновался, уверенный, что встречу напарника на точке питания. Но мы отобедали в разных местах. И я был вынужден продолжить путь один. За городом трасса Е-75 вновь превращалась в магистраль, от которой я шарахнулся как черт от ладана, - рассказывает Николай. – Экстренно запущенный навигатор помогал мне мало. На обычную Е-75 я выбрался лишь спустя три часа беспрерывных метаний, и от греха подальше выбрал параллельную ей дорогу.

Автобусные остановки стали для Николая Колтового отелями на полчаса на финишном отрезке пути. Во время одного такого "ночлега" Александр Брайцев и нашел своего заплутавшего напарника. Фото: Из личного архива героя публикации

В запасе у путешественника было еще 25 часов на 250 километров. Он по неволе стал отказываться от поиска отелей и продолжал упорно крутить педали к заветной цели … одиночестве. Николай решил ехать до сумерек в поисках круглосуточного общепита и там подремать до рассвета. Но большая харчевня с фастфудом в городке Йоутса закрывалась в 23:00 и, перекусив, уставший велосипедист двинулся дальше. Через 18 км прибежище он все же нашел и, немного подремав, снова сел в седло.

- Начался самый длинный велодень в моей жизни. Мне предстояло за 18 часов проехать 155 километров. Но недосып и необходимость съезжать на второстепенные дорогие неумолимо крали время. А тут еще на местной трассе №140 начались холмы. Казалось, что эти горки никогда не кончатся! А тут еще началась борьба со сном. В какой-то момент я понял, что отключаюсь, не переставая крутить педали, съехал на бровку, расставил ноги пошире и, не слезая со своего «железного коня», упал головой на руль и отключился на пять-десять минут. Так я научился спать на велосипеде. А если на пути попадалась автобусная остановка, то она становилась для меня настоящим отелем на полчаса, - описывает те события велопутешественник.

В одну из таких «ночевок» напарника догнал бодрый и свежий Александр Брайцев, который честно выспался в мотеле и стартовал всего минут на 15-20 позже не выспавшегося Николая. Конечно, последний не мог держать темп земляка и совсем скоро отстал. Встретились друзья, как и планировали 12 июля, уже в Хельсинки, где их ждал долгожданный отдых.

- Конечно, это был незабываемый бревет. Больше всего запомнились обалденная погода, тоннель под Баренцевым морем и финские полицейские. А еще понравились доброжелательность и интерес местных к маршруту; питание на круглосуточных заправках и сауна. Ах да, еще отдельного упоминания заслуживают местный квас и молоко! – улыбается Николай Колтовой. – В следующем году планирую проехать 1200 километров по маршруту Париж – Брест – Париж.