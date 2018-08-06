Квартиру в Молочном, где несколько дней лежал труп, продезинфицировали вместе с живыми котятами

6 Авг. 17:00 2018-08-06T17:10:20+03:00

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О покойниках либо хорошо, либо никак... Но у жителей дома №7 на улице Заречная в Молочном о своем усопшем соседе говорить хорошо пока не получается. Ведь даже после его смерти он "создает" проблемы.

Запах напоминает...

Пожилой мужчина умер в июле, его тело несколько дней на жаре пролежало в квартире. Когда пошел невыносимый запах, соседи вызвали полицию. При помощи пожарных взломали дверь в квартиру и ужаснулись. Комнаты были больше похожи на помойку: ни одной чистой или целой вещи, везде мусор и фекалии - у мужчины была перекрыта за долги канализация.

Волонтеры обвинили погибшего в поедании кошек, заявив, что в квартире нашли шкуры животных. Соседи этой информации не удивились, рассказав, что из квартиры мужчины часто пахло паленной шерстью, а число кошек и собак постоянно менялось. Впрочем, в полиции эту информацию не подтвердили: шкур в квартире обнаружено не было, как и разделанных тушек или других признаков, что усопший включал в свой рацион странное мясо. Да и обращений от соседей в полицию не поступало.

В таком виде находилось помещение, когда из него достали тело хозяина квартиры.

Но сейчас жильцов дома на Заречной больше волнует не то, как питался мужчина, а что делать с его "гадюшником". До сих пор в доме неприятно пахнет фекалиями и разлагающимся телом. Но и это не самое страшное. Из квартиры в невероятных количествах ползут тараканы и клопы. Больше недели соседи ждали, когда же их рассадник продезинфицируют. И дождались...

Не дышите и мойте руки!

О готовящейся обработке объявления не было.

- Может, мы бы уехали на время по соседям. Но нас не предупредили. В доме можно задохнуться! - говорят жильцы дома №7. - Сами дезинсекторы были в защитных масках, а мы, когда зашли в подъезд, бежали до квартир бегом! Нам еще сказали задержать дыхание, а дома помыть руки и лапы собакам, потому что обработка токсична.

Кстати, в квартире умершего мужчины обнаружили еще четырех котят. Некоторые из живших кошек убежали в подвал, а вот малыши рискнули вернуться обратно. Помещения продезинфицировали прямо вместе с ними... Соседи просили отвезти их в Центр временного содержания животных или в приют, но проводившие обработку сказали, что это не в их компетенции, а в администрации Молочного - чтобы люди сами занялись этим вопросом.

- Дезинфекторы уже стали обрабатывать квартиру, я говорю, давайте котят хоть в коробку соберем да вынесем. На что мне ответили, что они пытались их выгнать, но малыши прятались и бежали обратно... А одного поймали, он вцепился зубами в перчатку. Шансов у котят там выжить практически нет, хоть специалисты сказали, что в квартире открыто окно. Но средство очень токсичное! - рассказала "КП" одна из жительниц дома.

Соседи сомневаются, что одна обработка поможет. Когда дезинфектор вышла из квартиры, по ее рабочей форме буквально ползали тараканы. А когда она стала из стряхивать, из складок насекомые буквально посыпались...

- В квартире ад, приезжали рабочие, два дня подряд выкидывали через окно мусор, мебель...Один рабочий ходил по подъезду, фекалий наносил, на ступеньках, все валялось, никто не убирал, - возмущены жители.

Впрочем, есть среди них те, кто благодарен хоть такой работе: главное, что жилье стали убирать, а не сбросили все на собственников квартир. На место лично приезжал глава Молочного Виктор Николаев.

Жильцы справедливо боятся, что после этой истории продать квартиру в доме будет очень сложно. А жить сейчас в нем невозможно.