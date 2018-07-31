2018-07-31T16:28:18+03:00
Общество

Участник "Новой звезды-4" из Мурманска: "Мне говорили, что мое пение можно слушать вечно"

Владимир Кипко несколько раз пытался попасть на конкурс
Ника СВЕТЛОВА
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Владимир мечтал об участии в конкурсе 4 года. Фото: из личного архива героя публикации.Владимир мечтал об участии в конкурсе 4 года. Фото: из личного архива героя публикации.
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На конкурсе «Новая звезда» от телеканала «Звезда» Заполярье видят с мужественной стороны. Ведь только раз в нем участвовала северянка: в прошлом году от Североморска ездила выступать Валерия Шатецкая. А все остальные участники — красивые певцы. Дебютировал в первом сезоне Антон Неняев, во втором до финала дошли братья Шумковы из дуэта «COOL ON». Сможет ли, наконец, взять для Мурманской области победу или призовое место Владимир Кипко, участник четвертого сезона?

Моя попытка номер...

Владимир с открытия конкурса в 2014 году решил, что будет в нем участвовать. Но получилось это только с четвертой попытки.

Молодой артист поступил в музыкальное училище, но так его и не закончил - ему стало неинтересно. Фото: из личного архива героя публикации.

Молодой артист поступил в музыкальное училище, но так его и не закончил - ему стало неинтересно. Фото: из личного архива героя публикации.

- Как только увидел Антона Неняева в первом сезоне, решил, что попробую себя, - рассказал Владимир Кипко «КП». - Но подумав, что моего вокального навыка не достаточно, решил еще усердно позаниматься. И принять участие, когда будет полная уверенность, что я смогу достойно выступить. В общем, собирался я на третий сезон, однако поздно открыл группу: прием заявок завершился. Но я поставил себе цель все-таки попасть на проект, поэтому включил уведомления в группе проекта и ждал появления приема заявок. Как только была опубликована запись о приеме анкет, не раздумывая, отправил заявку, а вдруг достоин!

И оказалось, что сомнений нет — достоин представить всю Мурманскую область.

И в армии под музыку

Напомним, «Новая звезда» - конкурс не только вокальный. Затрагивает он и географию, ведь перед выступлением участников показывают визитки про их родные города. Если исполнитель цепляет, то и его малая родина может от этого только выиграть в плане туризма.

Владимир хочет показать, что в Заполярье есть много талантливых артистов, достойных большой сцены. И для этого у него есть козыри в рукаве. Сам он о своих сильных сторонах рассказывает неохотно.

- Мне говорили, что у меня красивые внешность и тембр, вокал, который можно слушать вечно, - скромно добавляет певец.

Кстати, за плечами у него богатый музыкальный путь длинной почти в 16 лет.

Сейчас Владимир - участник народного самодеятельного коллектива студии эстрадной песни «New Stars» при ДК Судоремонтник в Росляково. Фото: из личного архива героя публикации.

Сейчас Владимир - участник народного самодеятельного коллектива студии эстрадной песни «New Stars» при ДК Судоремонтник в Росляково. Фото: из личного архива героя публикации.

- В прошлом году я поступил в музыкальное училище нашего города, но, проучившись там всего несколько месяцев, понял, что не смогу узнать ничего интересного. Поэтому я ушел, но занятия свои не прекратил, у меня есть педагог по вокалу Наталья Чумачкова. Она выращивает из меня артиста и сильного вокалиста. Сейчас я участник народного самодеятельного коллектива студии эстрадной песни «New Stars» при ДК Судоремонтник в Росляково. У меня был опыт участия в группах, в армии на протяжении года у нас был свой ВИА, с которым мы на протяжении всего года развлекались и развлекали серые будни солдата-срочника. Так же на срочной службе мне удалось даже выступить с концертом настоящего оркестра! Это было в Заозерске, в котором я был единогласно признан как Голос Заозерска, - вспоминает Владимир Кипко.

«Новая звезда» не первый конкурс для певца. Своей большой гордостью он считает второе место на «Крымской волне», которая проходила в Алуште. Фрагмент выступления оттуда можно найти на телеканале «Звезда».

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