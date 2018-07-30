Покоряя лед воды: мурманские моржи проплыли по маршруту, которым спасался герой-разведчик

30 Июль 15:42 2018-07-30T15:50:17+03:00

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Губа Малая Волоковая находится в Варяжском заливе Баренцева моря. Сейчас это живописное и почти заповедное место, ведь соседние полуострова Рыбачий и Средний стали нацпарком. А в годы Великой Отечественной войны на этих землях шли ожесточенные сражения. На западном берегу губы, например, дислоцировались 5-я и 6-я заставы 100-го пограничного отряда НКВД СССР.

Повторить подвиг

В день Военно-морского флота заполярные «моржи» решили покорить воды Малой Волоковой.

Не случайно они выбрали это место: в марте 1943 года здесь случился бой между горными егерями и советской разведгруппой капитана Юневича (читайте «Справку КП»). Из наших солдат выжить удалось только разведчику Александру Бакину. Он плыл по холодным водам губы и чудом не утонул и не замерз. В память о его подвиге «моржи» решили пройти этим маршрутом.

- Идея заплыва в честь подвига нашего народа возникла у меня давно. Я не раз был в тех местах и слышал про спасение разведчика Бакина, - рассказал «КП» организатор заплыва, председатель мурманской городской федерации зимнего плавания Александр Рожков, который тоже попробовал свои силы на маршруте.

Маршрут, которым плыл Александр Бакин. Фото: vk.com/club15371009

Дубль первый

Заплыв 28 июля этого года не стал первым. «Премьера» в Малой Волоковой состоялась 10 июля.

- Организаторы заплыва Вячеслов Корнеев (бывший боец спецназа России, организатор автопробега «Десант на Муста- Тунтури») и Роман Каркачев (председатель федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга) сумели собрать 10 пловцов из разных городов, среди них была одна женщина и 4 мурманчанина. И обеспечить их безопасность и реабилитацию после заплыва, - вспоминает Александр Рожков.

Начать путь пловцы хотели с места высадки десанта на вражеский берег и дойти до места, куда волнами прибило Александра Бакина. Но тогда, 10 июля, из-за капризов погоды пришлось выбрать более безопасное направление. Хоть и почти середина лета, но во владениях Посейдона условия были арктическими: температура воды +7,6 градуса.

Хоть светит солнце, но это обманчиво: "моржей" на дистанции ждал сильный ветер. Фото: vk.com/club15371009

- Решение было в той ситуации правильным, - объясняет Александр Рожков. - Пловцам пришлось преодолевать 1250 метров соленой воды при встречном ветре более 8 м\с и довольно сильное волнение океана. Они пробыли в воде +7.6 градусов разное время: от 30 минут до полутора часов, - все зависело от их скорости, умения плавать на открытой воде и простого везения. Последним двоим не удалось финишировать самостоятельно, так как сильное отливное течение тащило их с большой скоростью в океан.

Дубль второй

28 июля небесная канцелярия была более милостивая, поэтому путь Бакина решили повторить в точности. Хотя сначала хотели не менять маршрут от 10 июля. Но кто-то из зрителей взял спортсменов на слабо, и они решили рискнуть: финишировать на опасном каменистом пляже.

На это решилось уже четыре спортсмена: Антон Кутуев Антон, Евгений Тормозов, Александр Рожков и Артем Собинин. Один километр они преодолевали в воде, температура которой была +10-12 градусов. На берег «моржи» вышли кто через 20, кто через 28 минут.

Участники второго заплыва. Фото: vk.com/club15371009

Все время, что пловцы были в воде, их сопровождали лодки, а выбираться на берег помогала группа поддержки. Даже с такой помощью спортсмены поняли, что подвиг Александра Бакина был на грани человеческих сил. Спортсменов встретили в лагере, как героев: аплодисментами, цветами и наградили памятными значками и дипломами.

Проходил этот заплыв в рамках 43-его похода «Фронтовыми дорогами Рыбачьего- 2018», организатором которого стал мурманский историк-краевед Михаил Орешета.

СПРАВКА «КП»

Бой-трагедия

Бой разведотряда морской пехоты Северного флота под командованием Александра Юневича состоялся 29 марта 1943 года. Разведчики высадились на вражеский берег губы Малая Волоковая. Они должны были взять «языка» и уничтожить базу горных егерей «Норд». Но этот бой стал трагедией. Наши солдат окружили, больше суток они давали отпор, но затем были убиты. Выжил только Александр Бакин. На самодельном плоту он ушел от врага и почти шесть суток боролся с водой и холодом. После случившегося его без малого 30 лет обвиняли в предательстве Юневича и измене. Но Александру Бакину удалось восстановить свое доброе имя и стать героем. Уже в мирное время он вернулся на Малую Волоковую, чтобы похоронить с почестями своих боевых товарищей. Сейчас на месте их боя стоит мемориал.