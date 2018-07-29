Известный мурманский ультрамарафонец разведал маршрут «Корона Хибин» и выложил в соцсети

29 Июль 15:30 2018-07-29T16:02:32+03:00

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- По ощущениям круче ультрамарафона «Маркотх» в 109 км.

- Обалденный маршрут. Большая часть по линии кромки хребта. Василий, мощно!

Вот первые впечатления от маршрута «Корона Хибин», который разработал сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров. Напомним, мужчина стал заниматься ультрамарафоном совсем недавно, но уже достиг определенных высот. На «Маркотх» в Краснодарском крае мурманчанин стал 30-м, а на фестивале экстремальных видов спорта RedFox Elbrus Race 2018 к финишу пришел 40-м. И сразу же поделился планами – за лето разработать свой маршрут по Хибинам, а затем и пройти его. Первое свое обещание он выполнил.

- Маршрут «Корона Хибин» - оптимальный путь через самые высокие вершины Хибинского горного массива, исключающий радиальное движение, с местом старта/финиша в Кировске. Протяженность 120+ километров, набор высоты 8000+ метров, разница высот 950+ метров, - презентовал свое детище в социальных сетях Василий Комиссаров.

На то, чтобы «короновать Хибны», у мурманчанина ушло два месяца, за которые он совершил восемь тренировочно-разведовательных выходов, пройдя в общем за 56 часов и 28 минут 255 километров. За эти прогулки марафонец сжег 24 килокалории. Кстати, главным бриллиантом в этой короне сверкает вершина Юдычвумчорр – 1200 метров над уровнем моря

- Это Коронный маршрут Хибинского горного массива, преодолев который, можно познать всю суть этих гор, стать настоящим Королем Хибин! Самое сложное при подготовки оказалось найти время на тренировку и выезд в Хибины, а остальное дело техники. Даже погода не была ограничением. Два последних выхода прошли при низкой облачности, облака просто лежали на горах, многие вершины пришлось находить и покорять на ощупь, буквально блуждая в облаках, - делится подробностями Василий Комиссаров.

Пройти созданный маршрут, как говорится, за один присест марафонец планирует во второй половине августа. И, кажется, есть желающие к нему присоединиться. В соцсетях уже появилось пара заявок от единомышленников Василия. Правда, на достигнутом он останавливаться не собирается.

- На следующий год буду готовить несколько более коротких трасс для массового забега. А еще хочу сделать марафон Hibiny skyrace, по уровню буду ровняться на мировую серию скайраннинга! – скромно делится планами Василий Комиссаров.