Владислав Сандурский: «В Мурманской области надо строить современные здания»

Реконструкция культурных объектов - одна из ключевых задач в регионе. Сейчас идут работы в краеведческом музее и областном драмтеатре. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В декабре прошлого года правительство Мурманской области утвердило стратегический план «На Севере – жить.2030», направленный на повышение качества жизни в регионе.

- Интегральным показателем качества жизни избрана численность населения. Основная задача – переломить тенденцию к отъезду людей из Мурманской области. Планируется, что в 2020 - 2023 годах скорость убыли населения замедлится, в 2024-м ситуация стабилизируется, и с 2025 года начнется постепенный рост населения области. Для этого работа будет вестись по четырем направлениям - повышение рождаемости, увеличение числа переездов в Мурманскую область из других регионов, снижение смертности и числа отъездов из Заполярья, - рассказали в правительстве Заполярья.

Направлений у стратегического плана много - это повышение качества системы здравоохранения, образования, привлечение на Крайний Север квалифицированных сотрудников, развитие спорта. И все это завязано на сфере строительства, ведь если не будут возводиться новые дома и здания, северянам будет негде жить, работать и проводить свободное время. Как в Мурманской области выполняются нацпроекты и стратегический план, «Комсомольская правда» обсудила с вице-губернатором – министром строительства Владиславом Сандурским.

- Владислав Владимирович, вы работаете в Заполярье с июня этого года. Какие болевые точки увидели, переехав в наши края?

Вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский. Фото: личный архив Владислава Сандурского.

- На мой взгляд, Мурманск был сильно запущен. Не знаю, по какой причине, может, здесь условия непростые: снег, ветра, морской воздух. Но, я думаю, это дело временное. У нас есть цель – за три года устранить все болевые точки, связанные с внешним видом многоквартирных домов. В первую очередь, это касается кровель и разрушающихся фасадов. Наша задача, если все пойдет по нашему плану, за это время навести порядок в сфере капремонта, по крайней мере, снять остроту данной проблемы. Есть много проектов - уверен, что лет за пять Мурманск преобразится.

- Речь идет об эстетическом преображении Мурманска и других городов или о решении вопроса с качеством?

- Эстетические моменты, безусловно, важны, но пусть дома будут серые, главное, чтобы не обветшалые. У нас полстраны таких типовых домов, увидеть их можно и в Берлине, и в Варшаве. Главное, чтобы крыши были не дырявые и людям было комфортно жить в этих домах.

- Сейчас в Мурманской области в соответствии со стратегическим планом активно возрождается строительство, в том числе и жилых домов, что вызывает у населения вопросы: есть ли смысл строить новое, если много незавершенных объектов?

- Нельзя забывать, что идет износ здания. У капитального сооружения, например, школы, срок нормативной эксплуатации - 50 лет. Он может быть и больше, но тогда ремонт и поддержание в хорошем состоянии требуют значительных вложений. Здание начинает терять эксплуатационные характеристики, и реконструкция не всегда оправданна и возможна. Реновация рано или поздно нужна. Например, мы долго принимали решение по Мурманскому областному онкологическому диспансеру. Если бы его реконструировали, то надо было бы ломать практически все стены, оставлять остов и потом его наращивать для выполнения нормативных требований. На мой взгляд, это увеличило бы сложность, логистику. Поэтому приняли решение все снести и построить новое.

В Мурманске строят два детских садика - на улицах Достоевского и Капитана Орликовой. Фото: Администрация города Мурманска.

Некоторые здания морально устарели, надо строить что-то современное. Например, кухни в «хрущевках» по шесть квадратных метров – это прошлый век. Или дома в Больничном городке, где нет ни кухонь нормальных, ни санузлов, некоторые жильцы в туалет на улицу ходят. Есть необходимость сноса и нового строительства.

- Можно ли выделить направления, в которых возведение новых зданий особенно актуально?

- Направления определяются профильными ведомствами, которые изучают потребности. Например, если в каком-то населенном пункте есть вторая смена в школе, то очевидно, что надо рассмотреть возможность строительства нового учебного заведения. На мой взгляд, здравоохранение требует активного развития, есть износ больничных зданий, медработники жалуются, что некоторые палаты – как в фильмах ужасов. В сфере образования ситуация получше, потихоньку запустили строительство школ и детских садов.

- Знаю, что большой объем работы предстоит по ЗАТО, где годами накапливались и не решались проблемы…

Реновация ЗАТО, а также в Спутнике, Печенге и Алакуртти начнется в 2021 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Действительно, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поддержал проект реновации ЗАТО в Мурманской области. На прошлой неделе мы с заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Крутиковым побывали в ЗАТО и оценили объем работы. Например, побывали в Гаджиево - это один из самых молодых гарнизонов, средний возраст жителей составляет 27-30 лет, много детей. Но нет ФОКа. Моя позиция – в каждом военном городке должен быть ФОК, чтобы местные жители могли заниматься спортом. Также нужны комфортные квартиры, ведь военнослужащие готовы покупать на Севере жилье и оставаться здесь семьями, служат по много лет, но удобных вариантов недвижимости практически нет. С Минобороны мы просчитали этот момент: потребность в жилье составляет почти 170 квадратных метров жилья.

- Насколько успешно в Мурманской области выполняются нацпроекты?

- В этом году при помощи федерального финансирования ведутся работы на 21 объекте, в следующем году запланированы ФОКи в Заозерске и Кандалакше. По большинству объектов работы ведутся в графике. Конечно, детские сады очень важны, по ним нет отставаний. Очень хороший проект – «Долина Уюта» (здесь создаются спортивные объекты, например, хоккейная коробка и биатлонные трассы. – Ред.), есть незначительные сложности, но держим ситуацию на контроле. Школа в Североморске на 22 тысячи квадратных метров - уникальный проект, одна из первых школ, строящихся за долгое время. К сожалению, на график работ повлияли ситуация с коронавирусом и обрушение моста через реку Колу. Интересные проекты реализуются в Кировске - административно-спортивный комплекс, горнолыжный подъемник и система искусственного оснежения. В них вложено большое финансирование, хотелось бы получить соответствующий эффект. Знаю, что из Кировска выходит много чемпионов по разным видам спорта, надеюсь, что новые спортивные объекты помогут ребятам достигнуть новых успехов. В частности, в ФОКе в Апатитах по просьбам местных жителей сделали полноценный скалодром. В следующем году запланировано строительство ФОКов в Кандалакше и Заозерске, двух школ и онкологического диспансера в Мурманске.

В Североморске строят школу на 22 тысячи квадратных метров. Фото: Правительство Мурманской области.

- Важно не забывать и о культуре, ведь одна из причин, почему многие задумываются о переезде с Крайнего Севера, – это отсутствие развлечений. Например, Мурманский областной драматический театр закрыт с 2015 года.

- Драмтеатр очень непростой объект, всегда сложно доделывать. В данный момент подрядчик доделывает потолок, в ноябре планируют закончить, идет монтаж самого зала, оборудование закуплено, остался небольшой объем по сцене. Также в процессе оформления визитная карточка – фойе, которое будет украшено мрамором. Фасад почти закончили, здание пристройки готово на 95%. Думаю, что, как обещали, сдадим театр к 27 марта 2021 года. Есть риск по краеведческому музею, по вине подрядчика. В данный момент завершаются работы по фасаду, который, по сути, просто обновляют, внутри работы идут полным ходом. Сдача запланирована на конец этого года. Сейчас наша главная цель – получить положительное заключение по экспертизе, тогда мы сильно продвинемся вперед. Все объекты по национальному проекту очень важны и находятся на постоянном контроле у правительства Мурманской области.

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