Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 27 октября 2020 года: В Мурманской области сформирован шестикратный запас лекарств от коронавируса

За счет средств областного бюджета противовирусными препаратами обеспечиваются пациенты с COVID-19 и ОРВИ.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 27 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 19067 заболевших COVID-19, 15377 человек выздоровели и 280 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболел 10454 человека. 83 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2347 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 16720 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 189 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+14, всего 1879), Оленегорске (+24, всего 506), Кандалакшском районе (+5, всего 369), Апатитах (+19, всего 508), Мончегорске (+16, всего 841), Ковдорском районе (+16, всего 297) Ловозерском районе (+1, всего 91), Печенгском районе (+1, всего 722).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 10454 случая
Белокаменка - 2347 случай
Североморск - 1879 случаев
Печенгский район - 722 случая
Мончегорск – 841 случай
Кольский район - 659 случаев
Апатиты – 508 случаев
Оленегорск – 506 случаев
Кандалакшский район – 369 случаев
Кировск – 284 случая
Ковдорский район - 297 случаев
Ловозерский район - 91 случай
Терский район – 41 случай
ЗАТО Видяево - 33 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 10454
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 41
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 369
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 508 и 284 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 659 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Препараты есть
В Мурманской области сформирован шестикратный запас лекарств от COVID-19. За счет средств областного бюджета противовирусными препаратами обеспечиваются пациенты с COVID-19 и ОРВИ. По состоянию на 26 октября за весь период пандемии лекарства получили 33 686 пациентов, только за прошедшую неделю - 4 497 пациентов.
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