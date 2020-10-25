Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 25 октября 2020 года: многие заболевшие коронавирусом испытывают дефицит витамина D

Северянам нужно принимать витамины, особенно D, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 25 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 18691 заболевший COVID-19, 15036 человека выздоровели и 276 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 10293 человека. 77 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2341 заразившийся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 16350 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 189 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+13, всего 1848), Кольском районе (+1, всего 653), Оленегорске (+16, всего 455), Кандалакшском районе (+2, всего 340), Апатитах (+11, всего 488), Кировске (+8, всего 270), Мончегорске (+40, всего 821), Ковдорском районе (+13, всего 255).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 10293 случаев

Белокаменка - 2341 случай

Североморск - 1848 случаев

Печенгский район - 717 случаев

Мончегорск – 821 случай

Кольский район - 653 случая

Апатиты – 488 случаев

Оленегорск – 455 случаев

Кандалакшский район – 340 случаев

Кировск – 280 случая

Ковдорский район - 255 случаев

Ловозерский район - 90 случаев

Терский район – 41 случай

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 10293

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 41

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 340

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 488 и 280 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 653 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

70% пациентов с Covid-19 страдали дефицитом витамина D

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что у 71,3% зараженных коронавирусом наблюдался дефицит витамина D. У 36,3% из них в тяжелой форме. Академик сослался на доклад "Клинические аспекты ведения пациентов с Covid-19".

Прямую связь между уровнем витамина D в организме и заболеванием Covid-19 эксперты не подтверждают.

- Низкий уровень витамина D может указывать на уже существующие проблемы в организме, которые могут быть отягчающим фактором в лечении Covid-19, например, на нарушение метаболизма (обмена веществ),- объяснила клинический психолог центра общественного здоровья Екатерина Дмитриева. - Недостаток витаминов снижает защитные функции организма. В Заполярье нехватка солнечного света может обуславливать недостаточную выработку организмом витамина D. Длительная самоизоляция весной и летом, невозможность выехать в отпуск усугубили ситуацию.

Чаще других дефицит витамина D испытывают дети и 65+. В зоне риска снова люди старшего возраста, которые меньше времени проводят на свежем воздухе и зачастую хуже питаются.

Мурманские медики советуют принимать витамины перед началом полярной ночи тем, кто провёл лето на Севере и питается не сбалансировано. В условиях крайнего Севера витамином D важно дополнять пищу детей для профилактики рахита.

Витамин D в жидком виде, таблетках или капсулах находится уже в готовой форме и будет усваиваться даже при отсутствии солнечного света.

"При выборе витаминов нужно учитывать состояние здоровья конкретного человека. Ни в коем случае нельзя превышать дозировок, указанных на упаковках, а лучше всего обратиться к врачу за помощью в подборе препарата ", - уточнила Екатерина Дмитриева.

Екатерина Дмитриева считает, что лучший источник витаминов - пища. Витамин D содержится в жирных сортах рыбы, в печени трески и яичных желтках.

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