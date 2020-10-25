Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 25 октября 2020 года: многие заболевшие коронавирусом испытывают дефицит витамина D

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 25 октября 2020 года
Есения ДОБРОНРАВОВА
КомментироватьОставить комментарий
Северянам нужно принимать витамины, особенно D, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусом.

Северянам нужно принимать витамины, особенно D, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусом.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 25 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 18691 заболевший COVID-19, 15036 человека выздоровели и 276 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 10293 человека. 77 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2341 заразившийся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 16350 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 189 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+13, всего 1848), Кольском районе (+1, всего 653), Оленегорске (+16, всего 455), Кандалакшском районе (+2, всего 340), Апатитах (+11, всего 488), Кировске (+8, всего 270), Мончегорске (+40, всего 821), Ковдорском районе (+13, всего 255).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 10293 случаев

Белокаменка - 2341 случай

Североморск - 1848 случаев

Печенгский район - 717 случаев

Мончегорск – 821 случай

Кольский район - 653 случая

Апатиты – 488 случаев

Оленегорск – 455 случаев

Кандалакшский район – 340 случаев

Кировск – 280 случая

Ковдорский район - 255 случаев

Ловозерский район - 90 случаев

Терский район – 41 случай

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 10293

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 41

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 340

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 488 и 280 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 653 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

70% пациентов с Covid-19 страдали дефицитом витамина D

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что у 71,3% зараженных коронавирусом наблюдался дефицит витамина D. У 36,3% из них в тяжелой форме. Академик сослался на доклад "Клинические аспекты ведения пациентов с Covid-19".

Прямую связь между уровнем витамина D в организме и заболеванием Covid-19 эксперты не подтверждают.

- Низкий уровень витамина D может указывать на уже существующие проблемы в организме, которые могут быть отягчающим фактором в лечении Covid-19, например, на нарушение метаболизма (обмена веществ),- объяснила клинический психолог центра общественного здоровья Екатерина Дмитриева. - Недостаток витаминов снижает защитные функции организма. В Заполярье нехватка солнечного света может обуславливать недостаточную выработку организмом витамина D. Длительная самоизоляция весной и летом, невозможность выехать в отпуск усугубили ситуацию.

Чаще других дефицит витамина D испытывают дети и 65+. В зоне риска снова люди старшего возраста, которые меньше времени проводят на свежем воздухе и зачастую хуже питаются.

Мурманские медики советуют принимать витамины перед началом полярной ночи тем, кто провёл лето на Севере и питается не сбалансировано. В условиях крайнего Севера витамином D важно дополнять пищу детей для профилактики рахита.

Витамин D в жидком виде, таблетках или капсулах находится уже в готовой форме и будет усваиваться даже при отсутствии солнечного света.

"При выборе витаминов нужно учитывать состояние здоровья конкретного человека. Ни в коем случае нельзя превышать дозировок, указанных на упаковках, а лучше всего обратиться к врачу за помощью в подборе препарата ", - уточнила Екатерина Дмитриева.

Екатерина Дмитриева считает, что лучший источник витаминов - пища. Витамин D содержится в жирных сортах рыбы, в печени трески и яичных желтках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Кандалакши заплатит штраф за нарушение режима самоизоляции. После контакта с заболевшим коронавирусом мужчина не остался дома, а решил прогуляться в общественном месте (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Мурманской области 2020: последние новости

Рекомендуемые