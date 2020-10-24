Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 24 октября 2020 года: становятся известные результаты повторного исследования на популяционный иммунитет

В Мурманской области прошел второй этап исследования на популяционный иммунитет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 24 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 18316 заболевших COVID-19, 14897 человека выздоровели и 268 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 10132 человека. 82 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2341 заразившихся, два новых случая за сутки.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 15975 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 180 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+28, всего 1803), Мончегорске (+27, всего 781), Кольском районе (+9, всего 643), Ковдорском районе (+5, всего 242), Оленегорске (+6, всего 413), Ловозерском районе (+1, всего 90), Кандалакшском районе (+6, всего 333), Апатитах (+7, всего 458), Кировске (+4, всего 267).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 10132 случая

Белокаменка - 2341 случай

Североморск - 1803 случая

Печенгский район - 703 случая

Мончегорск – 781 случай

Кольский район - 643 случая

Апатиты – 458 случай

Оленегорск – 413 случаев

Кандалакшский район – 333 случаев

Кировск – 267 случая

Ковдорский район - 242 случаев

Ловозерский район - 90 случаев

Терский район – 41 случай

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 10132

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 41

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 333

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 458 и 267 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 643 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Второй заход

Участники исследования на антитела к CoVID-19 получают персональные результаты. Роспотребнадзор начал рассылку результатов исследования антител к CoVID-19 участникам второго этапа. В Мурманской области повторный забор крови проводили в первую неделю октября.

- Во втором этапе участвовало 2008 человек. Это те же самые люди, которые сдавали кровь на первом этапе. Это было важным условием, так как во втором этапе мы наблюдали на сколько долго сохраняются иммуноглобулины в крови, то есть как долго сохраняется иммунитет к коронавирусной инфекции приобретенный естественным путем, - объяснила главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева.

Напомним, что на первом этапе серопревалентность (доля серопозитивных лиц, то есть имеющих иммунитет) в Мурманской области составила 31,8%. Это значит, что 972 человек из 3117 обследованных имели иммунитет к коронавирусу.

Обобщением данных занимаются специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Полный анализ они представят примерно через две недели.

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