Председатель правительства РФ Михаил Мишустин высоко оценил строительство панорамного ресторана в Хибинах

Фото: Лев Федосеев

21 октября в Мурманской области побывал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Это первый рабочий визит Михаила Мишустина в наш регион с момента вступления в должность. Он провел встречу с инвесторами Арктической зоны России и кандидатами на статус резидентов АЗРФ. В том числе премьер-министру представили проект из Кировска – панорамный ресторан на склоне Айкуайвенчорр горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». Подробнее об уникальной стройке рассказал заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), генеральный директор ООО «Тирвас» Герман Симаков.

Строить под облаками

Проект заявился на статус резидента Арктической зоны, и шансы получить его, а соответственно и преференции, высоки. Михаил Мишустин высоко оценил потенциал проекта, тем более что ничего похожего в Мурманской области нет.

Ресторан с обзором в 360 градусов и видом на Хибины и Кировск строят на высоте 820 метров над уровнем моря. Предполагается создание минимум 70 рабочих мест, общая площадь помещений комплекса почти 3000 кв. м, площадь гостевых зон – 1500 кв. м. Единовременно здесь сможет находиться 300 человек, а в год поток гостей сможет составить 190 тысяч человек. Конечно, пиковая нагрузка придется на зимний период, но авторы проекта надеются, что работать заведение будет круглогодично и станет одной из визитных карточек «Большого Вудъявра».

- Архитектурный облик здания эксклюзивен, оно спроектировано известным российским архитектурным бюро Kleinewelt Architekten. Это будет самое высокогорное панорамное кафе, бар и ресторан на Северо-Западе России. В настоящее время закончены работы по возведению монолитных конструкций здания и архитектурного панорамного остекления. Подобные здания можно встретить в популярных туристических горных районах Норвегии, Австрии и Швейцарии, - рассказал директор ГК «Большой Вудъявр» Александр Лапп.

Фото: vk.com/aikuai820

Вызов для самих себя

Строительная площадка будущего ресторана находится на большой высоте, что стало вызовом для проектировщиков, инженеров и строителей. Тем более что на такой отметке сезон, когда можно проводить работы, очень короткий. Именно этот фактор стал одним из определяющих при подаче заявки на статус резидента.

Общий объем инвестиций составит более 400 миллионов рублей. Льготы резидента Арктической зоны РФ привлекают тем, что появится возможность направить дополнительные средства на улучшение инфраструктуры курорта. Об этом рассказал во время презентации проекта заместитель директора КФ АО «Апатит», генеральный директор ООО «Тирвас» Герман Симаков.

Открытие панорамного ресторана должно состояться в следующем году.

- Пожелаю вам удачи, потому что такой проект просто обязан быть окупаемым, и, главное, вы подарите огромную радость людям, которые будут приезжать сюда в

туристические поездки, кататься на лыжах, проводить вместе с детьми свои выходные дни, отпуска. Абсолютно уверен, что этот проект будет востребован, - отметил Михаил Мишустин.

Главное – поставить цель

Стоит отметить, что каждый год «Большой Вудъявр» ставит рекорды по числу гостей. Если бы не пандемия коронавируса, из-за которой пришлось досрочно остановить работу в этом сезоне, то новый рубеж был бы преодолен. Туристов и спортсменов «Большой Вудъявр» привлекает высоким качеством трасс и обслуживания.

- К началу каждого дня во время сезона все основные маршруты подготавливаются снегоуплотнительными машинами Pisten Bully, которые идеально выравнивают трассы для катания. Парк снегоуплотнительной техники постоянно обновляется, чтобы добиваться максимального качества подготовки склонов. Сезон катания на курорте один из самых продолжительных в России: начинается в конце ноября и заканчивается в конце мая, хотя снег на склонах продолжает лежать вплоть до середины июня. Несмотря на один из самых долгих сезонов, летом 2021 года планируется реализация проекта искусственного оснежения склонов курорта, что позволит дополнительно расширить сезон катания почти на два месяца: с октября по начало июня, - уточнил главный специалист «Большого Вудъявра» Александр Сергиенко.

Турист из Москвы Павел Киляренко впервые посетил Хибины три года назад и с тех пор каждые новогодние каникулы прилетает в Кировск со своим сноубордом.

Фото: vk.com/aikuai820

- Я предпочитал другие горнолыжные курорты, но Хибины покорили меня настолько, что уже три сезона подряд не изменяю им. Есть примета: если увижу в первый день северное сияние, то каникулы пройдут успешно. Сбывается каждый раз! Я заметил, что с каждой зимой становится все больше посетителей, это радует – всегда интереснее кататься, когда есть конкуренция. «Большой Вудъявр» еще ни разу не разочаровал сервисом и своими трассами, - поделился впечатлениями Павел.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» - один из проектов в Апатитско-Кировской агломерации, который развивается при поддержке «ФосАгро». Компания отличается высокой социальной ответственностью, много делает для улучшения жизни в городах присутствия. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что «ФосАгро» является надежным стратегическим партнером в развитии Арктики.

- На территории региона компания не только инвестирует в развитие производства, но и реализует целый ряд социальных проектов, а также финансирует инфраструктуру туристического кластера «Хибины». За последние годы «ФосАгро» вложила в развитие горнолыжного курорта «Большой Вудьявр» и других объектов туристической инфраструктуры Хибин около 5 миллиардов рублей. Деятельность компании, ее производственные, социальные и благотворительные проекты имеют ключевое значение для развития двух городов – Кировска и Апатитов, – подчеркнул Андрей Чибис.

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