Директор «Второй школы» Андрей Фоменко: «Мы ищем инвесторов, которые смогут оценить весь потенциал Печенгского района»

Свободными остаются огромные площади - 49 тысяч квадратных метров, при этом здания, системы и инфраструктура находятся в хорошем состоянии. Фото: КГМК.

Компания «Норникель» проводит конкурс долгосрочных бизнес-проектов

В июле этого года компания «Норникель» запустила конкурс долгосрочных бизнес-проектов на территории Печенгского района. Решение о проведении приняли в связи с закрытием в 2019 году плавильного цеха в Никеле. Его признали устаревшим производством, которое не подлежит модернизации.

Свободными остаются огромные площади – 49 тысяч квадратных метров, при этом здания, системы и инфраструктура находятся в хорошем состоянии. Плавильному цеху решили дать вторую жизнь пригласить в Печенгский район предпринимателей, которые на его базе будут воплощать свои идеи. Об особенностях конкурса «Комсомольской правде»-Мурманск» рассказал директор центра «Вторая школа», ставшего его оператором, Андрей Фоменко.

- Андрей Владимирович, конкурс, безусловно, важный, а цель амбициозная. Как родилась идея использовать промплощадку для проектов, никак не связанных с металлургией?

- Идет высвобождение площадей и солидных мощностей - надо было придумать, что дальше с этим делать. Было бы неправильно не рассматривать дальнейшую эксплуатацию цеха, потому что строить, например, электрическую подстанцию очень дорого, а на этой территории она уже есть. Это хорошая возможность для предприятий с большими энергозатратами. К тому же на территории цеха проведены все коммуникации, как этого требовало металлургическое производство.

На территории цеха проведены все коммуникации, как этого требовало металлургическое производство.

- Словом, преимуществ много, а это значит большие возможности…

- Да, это так. Данная территория расположена рядом с границей России с Норвегией и Финляндией: это уникальный случай для предпринимателей, которые могут выйти не только на наш рынок, но и на зарубежный. Здесь возможны разные пути развития. В Печенгском районе не искали альтернативу металлургии, потому что она позволяла людям зарабатывать деньги. Сейчас мы в поисках других вариантов индустриальной истории этой территории - мы хотим привлечь инвесторов, которые бы реализовались здесь и запустили производство, которое преобразит район.

- Конкурс долгосрочных бизнес-проектов – название говорит само за себя, но все же на сколь долгое присутствие новых компаний можно рассчитывать?

- Мы столкнулись с проблемой, что города, где есть природные ресурсы и производство, монозависимы от полезных ископаемых. Конкурс нацелен на инвесторов с долгосрочной перспективой, не завязанной на ресурсе, который рано или поздно закончится. У нас есть электричество – это тот ресурс, который позволяет прийти надолго, хоть на пять лет, хоть на десятилетия.

- Какие требования к участникам конкурса?

- Он должен быть резидентом Российской Федерации, зарегистрировать бизнес на территории Печенгского района, чтобы налоги поступали в местный бюджет. Одно из обязательных условий – создание новых рабочих мест. У больших компаний есть проблемы с привлечением на Север кадров, а человеческий ресурс – самое ценное, что может быть. Надо создать в Печенгском районе условия, чтобы человек принял решение переехать сюда. Также у претендентов не должно быть статуса банкрота, судебных исков и задолженности, деятельность не должна быть приостановлена.

- Какова роль «Второй школы» в конкурсе?

Директор центра «Вторая школа», Андрей Фоменко.

- Мы выступаем оператором: даем информацию, помогаем с коммуникацией на различных уровнях, в том числе с министерствами и муниципальной властью. Наша задача – развить интерес, рассказать в том числе о нюансах и подводных камнях, погрузить в атмосферу нашей территории. Иногда предпринимателям надо приехать и увидеть все своими глазами. Мы работаем в связке с компанией «Норникель», рассказываем про плавильный цех, какие есть мощности вплоть до кабельных линий, их возраст.

- Будет ли приоритет у заявок по определенным направлениям? Например, у бизнеса, ориентированного на экологию или туризм?

- Ограничений нет, мы рассмотрим все варианты, на какие хватит фантазии у предпринимателей. Важно не количество, а качество, то, как изменит проект жизнь в Печенгском районе, как надолго здесь останется. Мы будем рады, если предприниматели увидят весь потенциал территории и ее перспективы. Мы приглашаем поучаствовать всех, кого заинтересует как индустриально-инвестиционное направление, так и культурно-выставочное.

- Как будет проходить конкурс? Какие у него этапы?

- До 31 октября идет прием заявок. После экспертный совет будет выбирать полуфиналистов. Почти через месяц, 30 ноября, состоятся презентация проектов и финал. А дальше уже самое приятное и важное – реализация.

СПРАВКА «КП»

Меры поддержки долгосрочных проектов:

- обязательство по выкупу части продукции

- льготы на материально-технические ресурсы

- субсидия на оплату процентов по банковскому кредиту

- софинансирование бизнес-проекта

- передача плавильного цеха в собственность или аренду на льготных условиях

Подробнее о конкурсе долгосрочных бизнес-проектов можно узнать на сайте.

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