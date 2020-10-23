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Экономика

Директор «Второй школы» Андрей Фоменко: «Мы ищем инвесторов, которые смогут оценить весь потенциал Печенгского района»

Компания «Норникель» проводит конкурс долгосрочных бизнес-проектов
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Свободными остаются огромные площади - 49 тысяч квадратных метров, при этом здания, системы и инфраструктура находятся в хорошем состоянии. Фото: КГМК.

Свободными остаются огромные площади - 49 тысяч квадратных метров, при этом здания, системы и инфраструктура находятся в хорошем состоянии. Фото: КГМК.

Компания «Норникель» проводит конкурс долгосрочных бизнес-проектов

В июле этого года компания «Норникель» запустила конкурс долгосрочных бизнес-проектов на территории Печенгского района. Решение о проведении приняли в связи с закрытием в 2019 году плавильного цеха в Никеле. Его признали устаревшим производством, которое не подлежит модернизации.

Свободными остаются огромные площади – 49 тысяч квадратных метров, при этом здания, системы и инфраструктура находятся в хорошем состоянии. Плавильному цеху решили дать вторую жизнь пригласить в Печенгский район предпринимателей, которые на его базе будут воплощать свои идеи. Об особенностях конкурса «Комсомольской правде»-Мурманск» рассказал директор центра «Вторая школа», ставшего его оператором, Андрей Фоменко.

- Андрей Владимирович, конкурс, безусловно, важный, а цель амбициозная. Как родилась идея использовать промплощадку для проектов, никак не связанных с металлургией?

- Идет высвобождение площадей и солидных мощностей - надо было придумать, что дальше с этим делать. Было бы неправильно не рассматривать дальнейшую эксплуатацию цеха, потому что строить, например, электрическую подстанцию очень дорого, а на этой территории она уже есть. Это хорошая возможность для предприятий с большими энергозатратами. К тому же на территории цеха проведены все коммуникации, как этого требовало металлургическое производство.

На территории цеха проведены все коммуникации, как этого требовало металлургическое производство.

На территории цеха проведены все коммуникации, как этого требовало металлургическое производство.

- Словом, преимуществ много, а это значит большие возможности…

- Да, это так. Данная территория расположена рядом с границей России с Норвегией и Финляндией: это уникальный случай для предпринимателей, которые могут выйти не только на наш рынок, но и на зарубежный. Здесь возможны разные пути развития. В Печенгском районе не искали альтернативу металлургии, потому что она позволяла людям зарабатывать деньги. Сейчас мы в поисках других вариантов индустриальной истории этой территории - мы хотим привлечь инвесторов, которые бы реализовались здесь и запустили производство, которое преобразит район.

- Конкурс долгосрочных бизнес-проектов – название говорит само за себя, но все же на сколь долгое присутствие новых компаний можно рассчитывать?

- Мы столкнулись с проблемой, что города, где есть природные ресурсы и производство, монозависимы от полезных ископаемых. Конкурс нацелен на инвесторов с долгосрочной перспективой, не завязанной на ресурсе, который рано или поздно закончится. У нас есть электричество – это тот ресурс, который позволяет прийти надолго, хоть на пять лет, хоть на десятилетия.

- Какие требования к участникам конкурса?

- Он должен быть резидентом Российской Федерации, зарегистрировать бизнес на территории Печенгского района, чтобы налоги поступали в местный бюджет. Одно из обязательных условий – создание новых рабочих мест. У больших компаний есть проблемы с привлечением на Север кадров, а человеческий ресурс – самое ценное, что может быть. Надо создать в Печенгском районе условия, чтобы человек принял решение переехать сюда. Также у претендентов не должно быть статуса банкрота, судебных исков и задолженности, деятельность не должна быть приостановлена.

- Какова роль «Второй школы» в конкурсе?

Директор центра «Вторая школа», Андрей Фоменко.

Директор центра «Вторая школа», Андрей Фоменко.

- Мы выступаем оператором: даем информацию, помогаем с коммуникацией на различных уровнях, в том числе с министерствами и муниципальной властью. Наша задача – развить интерес, рассказать в том числе о нюансах и подводных камнях, погрузить в атмосферу нашей территории. Иногда предпринимателям надо приехать и увидеть все своими глазами. Мы работаем в связке с компанией «Норникель», рассказываем про плавильный цех, какие есть мощности вплоть до кабельных линий, их возраст.

- Будет ли приоритет у заявок по определенным направлениям? Например, у бизнеса, ориентированного на экологию или туризм?

- Ограничений нет, мы рассмотрим все варианты, на какие хватит фантазии у предпринимателей. Важно не количество, а качество, то, как изменит проект жизнь в Печенгском районе, как надолго здесь останется. Мы будем рады, если предприниматели увидят весь потенциал территории и ее перспективы. Мы приглашаем поучаствовать всех, кого заинтересует как индустриально-инвестиционное направление, так и культурно-выставочное.

- Как будет проходить конкурс? Какие у него этапы?

- До 31 октября идет прием заявок. После экспертный совет будет выбирать полуфиналистов. Почти через месяц, 30 ноября, состоятся презентация проектов и финал. А дальше уже самое приятное и важное – реализация.

СПРАВКА «КП»

Меры поддержки долгосрочных проектов:

- обязательство по выкупу части продукции

- льготы на материально-технические ресурсы

- субсидия на оплату процентов по банковскому кредиту

- софинансирование бизнес-проекта

- передача плавильного цеха в собственность или аренду на льготных условиях

Подробнее о конкурсе долгосрочных бизнес-проектов можно узнать на сайте.

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