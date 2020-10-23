В Мурманске проверяющих кальянную на соблюдение ограничений по коронавирусу заперли внутри

Раз по хорошему владельцы кафе и ресторанов не понимают, их ждут наказания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У оперативного штаба по коронавирусу при правительстве Мурманской области есть одна головная боль: кафе и рестораны, которые плюют на все требования соблюдать ограничительные меры из-за коронавируса.

Напомним: в конце марта общепит закрыли из-за пандемии, правда, разрешили работать на вынос. Снова принимать посетителей разрешили только в середине августа, но с условием, что между столами будет приличное расстояние, все сотрудники и клиенты будут в масках, а также будут соблюдаться другие требования.

Именно их и стали игнорировать многие крупные и не очень заведения. Посадка – полная, некоторые стали проводить массовые мероприятия, например, квизы, хотя они под запретом до особого разрешения губернатора. А некоторые заведения так осмелели, что стали разрешать ночные дискотеки, хотя на них тоже табу.

Глава региона Андрей Чибис неоднократно взывал к совести предпринимателей.

- Мы просим всех соблюдать ограничения. Число заболевших коронавирусом в регионе растет, ситуация стабильная, но напряженная, у нас сейчас хрупкий баланс. От вашей ответственности много зависит: как показали исследования, многие пациенты заразились именно после того, как собрались большими компаниями. Мы разрешаем кафе и ресторанам работать, понимая, что им нужна прибыль, мы – обращался к бизнесменам губернатор.

Но у тех в одно ухо влетало, в другое вылетало. Тогда в оперштабе решили сделать ход конем: ограничили работу общепита – теперь двери должны закрываться в 23.00. Но и это не остановило дельцов, более того, многие продолжали работать до утра.

Раз по хорошему владельцы кафе и ресторанов не понимают, их ждут наказания. Первым заведением в Мурманске, которое через суд получило штраф, стал лофт-бар «Чердак». Его владельцы должны будут заплатить 50 тысяч рублей. В ближайшее время эту компанию могут пополнить «Шуры-Муры», «Грей Гус»«Пинта» и другие. К слову, «Пинта» может понести наказание и похуже.

Как сообщили «КП» в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области, чьи сотрудники проводят рейды по соблюдению требований безопасности, в пабе очень неласково встретили проверяющих.

- Сотрудники «Пинты» не пускали нас в заведение, закрыли двери, хотя внутри были посетители. Те в последствии стали возмущаться и пытаться открыть двери изнутри, - пояснил первый заместитель министра Сергей Носарев, который участвовал в рейде.

Суд по пабу состоится 9 ноября, в отношении заведения составлены два протокола. В данный момент это главный кандидат на приостановление деятельности через суд. Если это случится, то «Пинта» не будет работать 90 суток. Не самая лучшая перспектива накануне Нового года. При этом паб, несмотря на грядущий суд, продолжает устраивать мероприятия.

Но еще опрометчивее поступили в кальянной «1916», которая принадлежит общественному деятелю Роману Глеку. Напомним: работа таких заведения в условиях пандемии не разрешается с весны. Но когда сотрудники минприроды пришли с проверкой, то обнаружили, что мурманчане курят кальяны. Более того, на часах - полночь, все должно быть закрыто, а на деле – работает.

- Посетители стали срочно покидать помещение. Когда их не осталось, сотрудники заперли двери. Таким образом, внутри оказались два проверяющих специалиста, два сотрудника кальянной и четыре представителя СМИ. Выпускать нас отказались, поэтому на место были вызваны сотрудники полиции, - пояснил «КП» заместитель начальника административно-правового отдела минприроды Никита Лойк.

Как уточнил врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев, по данному инциденту проводится проверка, решение будет принято в соответствии с законодательством. Кальянной «1916» грозит наказание из работу в условиях запрета, и за работу после 23.00, и за удержание людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: школьные каникулы начнутся в разное время. Когда начнутся и закончатся школьные каникулы в Мурманской области осенью 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru