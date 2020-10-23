Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 октября 2020 года: Мурманская область на первом месте в СЗФО по вылечившимся от COVID-19

В Мурманской области высокий процент выздоровевших от коронавируса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 23 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 18136 заболевших COVID-19, 14774 человека выздоровели и 264 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 10050 человек. 67 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2339 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 15797 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 171 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+33, всего 1775), Мончегорске (+13, всего 754), Кольском районе (+7, всего 634), Ковдорском районе (+4, всего 237), Оленегорске (+29, всего 407), Ловозерском районе (+1, всего 89), Кандалакшском районе (+17, всего 327).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 10050 случаев
Белокаменка - 2339 случаев
Североморск - 1775 случаев
Печенгский район - 700 случаев
Мончегорск – 754 случая
Кольский район - 634 случая
Апатиты – 451 случай
Оленегорск – 407 случаев
Кандалакшский район – 327 случаев
Кировск – 263 случая
Ковдорский район - 237 случаев
Ловозерский район - 89 случаев
Терский район – 41 случай
ЗАТО Видяево - 33 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 10050
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 41
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 327
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 451 и 263 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 634 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Порадуемся
Мурманская область на первом месте в Северо-Западном федеральном округе по вылечившимся от COVID-19
На 20 октября в регионе 81% выздоровевших, это 14 374 человек. На втором месте республика Коми с 78% (8 585 человек). На третьем - Вологодская область с показателем 73% (4 377 человек). Рейтинг составлен информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Статистика по выздоровевшим по СЗФО. Фото: Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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