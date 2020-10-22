О сокровенном в романсе

14 октября на сцене Оперной студии Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова состоялся вечер русского романса "Две розы". В программе прозвучали отрывки из писем великих писателей и шедевры вокальной музыки.

Режиссер-постановщик концерта - Сергей Пронин, музыкальный руководитель - Юрий Палашин, солисты - Андрей Господарев и Яна Иванова, концертмейстеры - Елена Веселова и Михаил Никитин.

Родиной романса считается Испания. Именно здесь в XIII-XIV вв. странствующие поэты-певцы создали новый музыкальный жанр. В России романс появился в начале XIX века и практически сразу завоевал любовь слушателя. Первые русские романсы сочинялись на французском языке, причем не только композиторами, но и певцами - любителями.

Музыка российских композиторов тесно связано с лирикой лучших поэтов того времени: А. Пушкина, В. Жуковского, К. Рылеева, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Фета и др. Романсы насыщены красивыми, мелодиями и чувственными текстами, которые проникают глубоко в душу слушателя и отражают самые сокровенные оттенки чувств.

Концерт проходил в виде сценического действа, в котором исполнение романсов соединились с художественным чтением стихов и писем о любви, представленным героем-повествователем. Исполнение романсов для главных героев действия – исповедь влюбленных. Благодаря мелодичности, напевности и трогательности стихов этого жанра вокальной музыки, диалоги и монологи действующих лиц становились объемными, эмоциональными и чувственными. Солисты проникновенно и страстно исполняли романсы, где отображалась история их любви - от зарождения чувства влюбленности до осознания героем мудрой мысли о том, что любовь к главной героини стала самым ценным подарком в его жизни, даром, который был пронесен через всю его жизнь. Чувства главных героев проходят сквозь года, претерпевая трудности , сложные обстоятельства и разочарования.

Романс пользуется популярностью и в настоящее время, приобретая все преданных почитателей и ценителей мира чувственных, страстных эмоций.