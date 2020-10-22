Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 22 октября 2020 года: в ЗАТО всплеск заболеваемости

В ЗАТО растет число заболевших коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 22 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 17793 заболевших COVID-19, 14374 человека выздоровели и 257 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 9927 человек. 97 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2339 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 15454 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 170 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+1, всего 1728), Печенгском районе (+3, всего 700), Мончегорске (+34, всего 737), Апатитах (+1, всего 438), Кировске (+4, всего 251), Кольском районе (+13, всего 588), Ковдорском районе (+9, всего 216), Оленегорске (+20, всего 377), Ловозерском районе (+6, всего 88), Кандалакшском районе (+1, всего 294).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 9927 случаев

Белокаменка - 2339 случаев

Североморск - 1728 случаев

Печенгский район - 700 случаев

Мончегорск – 737 случаев

Кольский район - 588 случаев

Апатиты – 438 случаев

Оленегорск – 377 случаев

Кандалакшский район – 294 случая

Кировск – 251 случай

Ковдорский район - 216 случаев

Ловозерский район - 88 случаев

Терский район – 41 случай

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 9927

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 41

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 294

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 438 и 251 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 588 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Очаг?

Северяне не могли не заметить, что Североморск упорно догоняет Белокаменку по числу заболевших и готов подвинуть ее со второго места. Но вспышка заболеваемости есть и в других ЗАТО, об этом говорит статистика Центральная медико-санитарной части №120 (напомним, она не совпадает с данными от оперштаба).

С начала пандемии, по состоянию на 21 октября, диагноз CoViD-19 подтвержден у 360 северян из ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Островной и работающих в организациях, которые обслуживает ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России. Выздоровели 323 человека, 37 пациентов с диагнозом CoViD-19 находятся на лечении. В инфекционном отделении 120-й медсанчасти, по данным на утро 21 октября, с признаками ОРВИ и пневмонии находятся 45 человек, у части из них диагноз CoViD-19 подтвержден лабораторно. — Как правило, при госпитализации ставится диагноз ОРВИ или внебольничная пневмония, пока коронавирусная инфекция не подтверждена лабораторно. В процессе обследования диагноз уточняется, — поясняет врио начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России Светлана Куляба. Среди госпитализированных нет детей. Однако в числе заболевших CoViD-19 дети есть. Медики отмечают, что все дети довольно легко переносят заболевание, порой даже без температуры, и поэтому лечатся на дому. За весь период пандемии на территории, обслуживаемой ЦМСЧ № 120, зарегистрировано 10 летальных исходов от коронавирусной инфекции. — Все пациенты, пополнившие печальную статистику, возрастные (старше 65 лет), имели тяжелые сопутствующие заболевания, которые усугубили состояние больных, даже несмотря на излечение от ковид-инфекции, — уточняет Светлана Куляба. В числе причин, которые привели осенью к очередному всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией, врачи называют и массовое возвращение населения из мест отдыха (как следствие — многочисленные контакты при передвижении), и снижение иммунитета в условиях климатических особенностей Крайнего Севера (похолодание, уменьшение количества солнечных лучей и ультрафиолета). На фоне снижения иммунитета организм становится более уязвимым к любым инфекциям. К резкому распространению вируса приводит социальная безответственность граждан.

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