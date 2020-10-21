Где учился, там и пригодился

Для школьников в Мурманской области строят школы будущего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В декабре 2019 года правительство Мурманской области утвердило стратегический план «На Севере - жить.2030», который определяет приоритетные направления развития Мурманской области на период до 2030 года.

Что важно: вектор развития Заполярья выбирали сами северяне - план создавался на основе народной стратегии «На Севере - жить!», в голосовании по нему приняли участие более 27 тысяч человек. Кроме того, в документе были учтены предложения органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций.

- План направлен, в первую очередь, на повышение качества жизни в Заполярье. Интегральным показателем качества жизни выбрана численность населения. Основная задача - переломить тенденцию к отъезду людей из Мурманской области, - сообщили в правительстве региона.

Стратегический план затронет разные стороны жизни на Крайнем Севере - это здравоохранение, формирование комфортной городской среды, повышение инвестиционной привлекательности региона, экономика, качество ЖКХ, социальная среда и, конечно, образование.

Строить и улучшать

В сфере образования планируется поднять на принципиально новый качественный уровень все ступени - от школ до колледжей и вузов.

Например, впервые за десятилетия в Заполярье активно строятся школы.

- До 2025 года в Мурманске построят четыре новые школы, - сообщила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

Объекты будут созданы в рамках государственной программы «Развитие образования в Российской Федерации» и федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Новому общеобразовательному учреждению также скоро смогут порадоваться и жители Североморска.

Студенты в Заполярье будут учиться в обновленных вузах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Старт карьеры

Большое внимание в Мурманской области уделяют среднему профессиональному образованию. Важное заявление было сделано губернатором Андреем Чибисом во время посещения Мурманского строительного колледжа им.

Н. Е. Момота. Глава региона осмотрел новые современные мастерские. В рамках государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям по федеральному проекту «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» на эти цели была получена федеральная субсидия в размере свыше 12 миллионов рублей.

В колледже были созданы пять мастерских - санитарно-техническая, электромонтажная, столярно-плотницкая, облицовочно-плиточных работ, а также мастерская топографо-геодезических и маркшейдерских работ.

- Принципиально важно, чтобы ребята могли освоить профессии, которые востребованы на рынке. Одна из прикладных задач, в том числе в рамках научно-образовательного центра - сшивка интересов образовательного учреждения и производства, четкое понимание спроса, какие профессии нужны. Под это - госзадание и оборудование, обеспечение взаимодействия с предприятием насчет практики и последующего трудоустройства, - подчеркнул Андрей Чибис.

Колледжи Мурманской области сейчас обновляют так, чтобы еще во время учебы студенты находили себе работу. Например, уже с третьего курса студенты Мурманского индустриального колледжа получают приглашения от таких организаций, как «Атомфлот», 35 СРЗ и «НОВАТЭК», поэтому у ребят нет причин уезжать из региона в поисках самореализации.

- Студенты очень четко и правильно мыслят: есть большие проекты, там есть работа, поэтому мы сознательно идем в колледж, чтобы получить профессию. В этой связи перед нами стоит несколько задач. Первая - укреплять материально-техническую базу колледжа. Такого современного оборудования должно становиться все больше, и прекрасно, что нам удается в рамках нацпроекта получать дополнительные ресурсы и быстро переоборудовать наши училища. Вторая - нам нужно создавать возможности, чтобы ребята, приезжающие учиться в Мурманск из других населенных пунктов, могли где-то жить. Мы внимательно рассмотрим вопрос создания для них современных общежитий. И третье: мы дадим деньги на постройку стадиона на участке, принадлежащем колледжу, решение уже принято, - сообщил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что регион становится крупнейшим работодателем.

Многие студенты из ссузов выпускаются профессионалами и быстро находят работу. Но многие из них испытывают потребность в высшем образовании. Поэтому в Мурманской области по стратегическому плану будут развивать не только школьное и среднее профессиональное образование, но и вузовское.

Так, большая перезагрузка ждет МГТУ. Соответствующий проект успешно защитили на федеральном уровне. Москва обещала серьезную поддержку техническому вузу, более того, его наблюдательный совет возглавит министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Более детализирован план «На Севере - жить.2030» будет на ближайшие два-три года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Все детали преображения высшей мореходки раскрывать не будем, скажем только, что там, например, будут открыты новые направления, в частности, в поддержку открывающегося в регионе производства смолта.

- Обновленная мореходка - это возможность для нашей молодежи учиться и работать дома. Это наши кадры на высокооплачиваемых местах и специалисты, которыми мы будем гордиться, - уверен губернатор Андрей Чибис.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС:

- Более детализирован план «На Севере - жить.2030» будет на ближайшие два-три года. Задача такая, чтобы помимо ресурсов и решений по национальным проектам, которые у нас есть, мы сделали в нашей области еще больше. Главное - переломить тенденцию к отъезду людей из Мурманской области. Это непростая задача, которую невозможно решить в ближайшие несколько лет, но мы должны к этому стремиться - привлекать на Север людей, создавать им достойные условия для жизни, обеспечить им хорошее образование, медицинское обслуживание, дать возможность самореализации. И, конечно, обеспечить достойную жизнь и тем, кто уже отработал на благо и Мурманской области, и страны.

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