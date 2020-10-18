ДТП в Архангельске: столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали шесть человек

Фото: Алексей Деревянкин

В обстоятельствах серьезного ДТП сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции Архангельской области.

Авария произошло 18 октября в 19.40 на одной из главных улиц Архангельска - Набережной Северной Двины. Здесь у стадиона "Буревестник" столкнулись BMW и микроавтобус Ford.

- Пострадали шесть человек, в их числе двое детей. Они госпитализированы. По предварительным данным, водитель BMW ехал в сторону Ленинградского проспекта, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, - сообщили в УМВД России по Архангельской области.

Среди пострадавших - оба водителя и еще четверо пассажиров микроавтобуса: две женщины и два ребенка.

Как уточнили в МЧС Архангельской области, для оказания помощи на место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарно-спасательный расчет СПСО, специализированная пожарно-спасательная часть в составе девяти человек и двух единиц техники.

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