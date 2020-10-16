Гран-при взят!

Компания «ФосАгро» взяла Гран-при конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2019». Фото: пресс-служба ПАО «ФосАгро»

Не только экономические показатели красят любую компанию, но и отношение к сотрудникам, а также социальная политика. Яркий пример – промышленные предприятия, которые меняют жизнь городов-присутствия как рублем, так и делом.

Второй по счету

Российский союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) провел конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2019». Победителей определяли в разных номинациях, например, «Лучший проект по импортозамещению» или «За развитие кадрового потенциала», а вот Гран-при вручали всего дважды: в 2017 году и в этом – его взяла компания «ФосАгро».

Как уточнил исполнительный вице-президент РСПП, председатель оргкомитета конкурса Виктор Черепов, в этом году в конкурсе приняли участие 152 крупнейшие компании, представляющие почти половину регионов России. А Гран-При, присуждается компании, которая одержала победу более чем в половине из восьми номинаций конкурса.

- Первый Гран-при нашего конкурса мы вручали в теперь уже далеком 2017 году. За это время бизнес-среда в нашей стране сделала серьезный шаг вперед, а во время пандемии подтвердила зрелость и понимание лежащей на ней ответственности. Получение второго по счету Гран-при Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса» ФосАгро значит, что компания ещё выше подняла планку, продолжая задавать в нашей стране стандарт динамичного развития и эффективности, социальной ориентированности, экологической устойчивости своих деловых практик», - прокомментировал итоги конкурса президент РСПП Александр Шохин.

На протяжении всей своей истории «ФосАгро» не изменяет принципу, что только усилиями каждого сотрудника можно достичь больших успехов. Особенно наглядно это было доказано во время пандемии коронавируса, когда компания не только сохранила позиции, но и сделала рывок вперед, например, увеличила поставку удобрений на российский рынок и за полгода перешагнула рекордную отметку по производству удобрений в 5 миллионов тонн. И это на фоне того, что удалось надежно защитить сотрудников от коронавируса.

- Эта победа – заслуга каждого работника, каждого члена многотысячного трудового коллектива «ФосАгро». Он проявил высокий профессионализм и самоотдачу, выдержку и дисциплину. Так совпало, что съезд РСПП и вручение наград конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» проходит спустя несколько дней после дня рождения компании «ФосАгро». Мы начинаем наш двадцатый год в сложное время, которое научило нас думать и работать по-новому. Самое главное – благодаря комплексным профилактическим мерам на всех наших предприятиях, нам удалось сохранить здоровье наших сотрудников, бесперебойную работу производств. Мы приложим все усилия, чтобы вновь подтвердить высокое звание одного из лидеров российского бизнеса, - подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Достижений много

На вручение Гран-при влияло много факторов, например, устойчивый рост производственных показателей компании, производительности труда, программы развития кадров, уровень финансирования и масштабы проектов в области природоохранной деятельности, высокий уровень социальной защиты работников, гарантированный коллективными договорами, активное участие компании в программах социально-экономического развития регионов и муниципалитетов присутствия, масштаб благотворительных программ, реализуемых в соответствии со стратегией социальной ответственности.

Есть и конкретные шаги, которые выделили «ФосАгро» среди других кандидатов на главный приз. У компании есть много социальных и благотворительных программ, на которые ежегодно выделяется более 2,5 миллиардов рублей. В их числе, развитие туристического кластера «Хибины», в том числе строительство панорамного ресторана и обустройство трасс на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр», реконструкция аэропорта «Хибины». Миллионы направляются на модернизацию Апатитско-Кировской ЦГБ (закупка новых машин скорой помощи, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты от коронавируса) и медицинского центра «Тирвас», строительство нового спортивного комплекса «ДРОЗД-Хибины» в Кировске.

А в 2020-м благотворительный бюджет был удвоен, потому что уже более 2,5 миллиардов рублей компания направила на противостояние коронавирусной инфекции – меры по защите трудовых коллективов и поддержку медицинских учреждений в городах присутствия.

В прошлом году «ФосАгро» активно включилась в программу создания «Зеленого стандарта» российской сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками. Напомним: это означает специальную маркировку на продукции, обозначающую безопасность в использовании.

Также несомненным преимуществом компании стало досрочное выполнение ключевых показателей стратегии развития до 2020 года и принятие новой стратегии развития до 2025 года. Ее выполнение обеспечит 20% рост объемов производства продукции. Одним из приоритетных направлений новой Стратегии стало устойчивое развитие. ООН отметила успехи компании в этой сфере, включив ФосАгро в число мировых лидеров Глобального договора ООН, платформы социально-ответственного бизнеса.

Одним из преимуществ компании является высокий уровень социальной ответственности. В разгар пандемии на предприятиях Группы «ФосАгро» были приняты новые коллективные договора, расширившие и без того внушительный перечень льгот и гарантий работникам. Одним из участников прошедшей в режиме видео-конференции церемонии, стал председатель Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности Александр Ситнов. Узнав о присуждении компании Гран-при конкурса РСПП, он подчеркнул, что считает это решение справедливым.

- Я от всей души поздравляю ФосАгро, весь трудовой коллектив этой компании, с победой. Хочу отметить, что незадолго до вручения этой награды за победу в конкурсе, на всех предприятиях Группы «ФосАгро» были подписаны новые коллективные договора, в которых зафиксирован новый, расширенный по объему, уровень социальных гарантий трудовым коллективам. То, что компания в такой сложный для мировой экономики период заботится о дополнительной защите трудящихся, говорит о ее устойчивости и уверенности в своих силах. В этом отношении ФосАгро – пример социально-ответственного бизнеса, - сказал глава Росхимпрофсоюза.

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