Полгода без зрителей: чем живут культурные заведения Мурманской области

Увы, в театр пока северяне не могут прийти. Может, театр придет к ним? Фото: Олег ФИЛОНОК

Пандемия коронавируса перевернула жизнь вверх дном, заставив многие заведения закрыть свои двери. Тем не менее сейчас в Мурманской области работают и рестораны, и торговые центры, и гостиницы, и музеи с библиотеками. А вот театральная и музыкальная жизнь совсем не бьет ключом. Что поделать, запрет на массовые мероприятия сохраняется до особого распоряжения губернатора, а когда он будет отменен, остается только гадать…

Мы узнали, как обстоят дела в культурной сфере региона и чем живут артисты, пока зрительные залы пустуют и скучают без громких оваций.

Репетиции и еще раз репетиции

Главный в заполярной столице храм Мельпомены – Мурманский областной драматический театр, который в следующем году должны сдать после реконструкции, без дела не стоит. Артисты вовсю репетируют, готовясь к новому сезону.

- Сейчас театр работает, несмотря ни на что. Артисты заняты в репетициях спектаклей "Ужин дураков", "Женитьба", которые планируется сдать в соответствии с государственным заказом, позже также начнется работа над новогодней сказкой, - рассказала «КП» менеджер по связям с общественностью «драмы» Татьяна Врублевская. - Когда театр откроется для зрителей, мы точно не знаем. Все ждут особого распоряжения регионального правительства. Вопрос выживания у нас не стоит, так как учреждение государственное.

Драматический театр Северного флота тоже закрыт, но никто не отчаивается. Ввод в спектакли новых актеров и генеральные репетиции проходят четко по расписанию.

- Мы готовимся к 86-му сезону, в котором будет много интересных проектов. В театре продолжается работа над премьерными спектаклями «Ботинки на толстой подошве», «Привет с фронта!» и «Страсти по-итальянски». Продолжаем творить и надеемся на долгожданную встречу с любимым зрителем, – рассказали в драмтеатре Северного флота.

Театр Северного флота. Фото: Олег ФИЛОНОК

А что в храме «плюшевой» Мельпомены? В областном театре кукол тоже кипит работа. Так, на днях артисты отправились на Московский театральный фестиваль «Нам дороги эти позабыть нельзя». Нашим талантливым северянам выпала честь выступать на исторической сцене Дома актера на Арбате. Артисты показали миниатюру «Новогодние гадания в имперской канцелярии».

Театр кукол Фото: Олег ФИЛОНОК

- За время действия коронавирусных ограничений артисты поставили два новых спектакля - «Кошкин дом» и «Эшелон», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году труппа театра кукол пополнилась молодыми артистами. В столицу Заполярья прибыли выпускники Екатеринбургского театрального института Александра Иванова и Николай Мирошниченко, - рассказали в областном театре кукол.

На грани фола

А вот в негосударственном Арктическом театре все идет не так гладко - средства на существование после стольких месяцев без выступлений начинают заканчиваться.

- Денег нам хватит еще на пару месяцев, не больше. Как и все творческие люди, надеемся на скорое открытие, но в связи с ростом заболеваемости коронавирусом не думаем, что ограничения быстро снимут. Актеры продолжают репетировать. Приступили к работе над новым спектаклем «Фильтры». В нашем воображении все очень мощно получается! – отметил режиссер Арктического театра в Мурманске Евгений Гоман.

Театр также запустил курсы импровизации, которые проходят по средам и субботам. На занятия, которые помогут раскрепоститься и получить заряд мощной энергетики, приглашают всех желающих от 16 лет.

Крик души

В том же театре кукол, где репетиции продолжаются, некоторые актеры находятся на грани отчаяния. Одна из артисток, Екатерина Ефремова, на личной странице в соцсетях поделилась своими мыслями по поводу пандемии, которая отбирает у нас то, что так ценно – искусство.

- Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые способны обойтись без театра и музыки. Но есть и другие, которым нужны эти встречи как воздух. Но - пандемия. Лучшее условие для глобальной трансформации человечества и культуры. Хотя, возможно, в живом искусстве и есть спасение! Как минимум это искренние созидательные эмоции, и именно это поможет побороть хандру и апатию. Конечно, я понимаю, что в случае опасности для жизни строгие меры необходимы и оправданны. Но, получается, ходить можно везде - по торговым центрам, кафе-ресторанам, спортзалам, перемещаться в транспорте любого вида, а прийти к нам на концерт или спектакль - нет, ни в коем случае. Мы как прокаженные, - рассказывает Екатерина Ефремова. - К чему все приведет? Будем наблюдать…

Подобные мысли излагает и артистка Мурманской областной филармонии, где концерты лишь транслируются онлайн, а залы также пустуют без зрителей. Екатерина Охраминская написала письмо губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой как можно скорее возобновить деятельность музыкального заведения.

Филармония Фото: Олег ФИЛОНОК

- Каждый день мы получаем десятки писем и обращений от людей, которые лишены культурной жизни в нашем городе и просят нас открыть сезон. В сложившейся ситуации людям жизненно необходимо получать «культурную прививку», которая всегда и во все времена снижала уровень стресса в обществе, вызывала положительные эмоции и тем самым способствовала укреплению иммунитета человека. Кроме того, артисты не могут так долго находиться без концертной практики — это неизбежно сказывается на уровне профессионализма, и онлайн-формат не спасает положения, - взывает о помощи Екатерина Охраминская.

К сожалению, ответ правительства неутешительный – ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, пока никто снимать не собирается.

У заполярных кинотеатров положение дел еще хуже. Руководитель кинопредприятий областного центра «Мурманск», «Северное сияние» и «Аврора» отметил, что заведения из-за пандемии могут и вовсе обанкротиться.

- К сожалению, не бывает так, чтобы полгода кинотеатр не работал и у него все замечательно. За 6 месяцев у нас порядка 20 миллионов рублей убытков. Наше кинопредприятие является крупным бизнесом, поэтому власти нам финансовую господдержку не оказывают. Не знаю, сколько еще кинотеатры продержатся на плаву. Мы на грани закрытия, - поделился с «КП» печальными новостями гендиректор Алексей Лупилин.

Что ж, пока остается только надеяться, что коронавирус скоро сбавит свои обороты и театры, кинотеатры и музыкальные заведения вновь радостно распахнут свои двери.

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