Студентка из Апатитов спела дуэтом с Ларисой Долиной: "Лариса Александровна излучает неимоверную энергетику"

С кем бы еще из знаменитостей девушка хотела бы спеть на одной сцене, она не загадывает, объясняя это тем, что она еще учится и все придет в свое время.

Всегда радостно, когда жители Мурманской области успешны в своем деле. Например, певец из Мурманска Александр Бон занял третье место в проекте «Голос» и спел на концерте с 30 seconds to Mars. Братьям Шумковым предложила сотрудничество певица Зара. А Елизавета Михайлова из Апатитов оказалась на одной сцене с Ларисой Долиной.

Видео с выступлением только на личной странице северянки в «ВКонтакте» посмотрели более 18 тысяч раз. Как же Елизавета оказалась на одной сцене со знаменитой певицей?

- Я учусь в Московском государственном институте культуры на втором курсе на кафедре эстрадного джазового пения, Лариса Александровна – мой педагог. Этот концерт был приурочен ко Дню учителя, выступал класс нашего профессора и каждый студент пел с ней в дуэте, - рассказала «КП» Елизавета Михайлова.

Долина сама выбирала, какие песни будут исполнять ее подопечные: для каждого она искала ту композицию, что идеально подходит под особенности и голосовые характеристики певца или певицы. Елизавете доверили хит из старого репертуара народной артистки РФ под названием «Сердце Джульетты».

- Перед выходом на сцену я не волновалась. Лариса Александровна - мой педагог, с которым я постоянно занимаюсь, и вижу ее как в классе, так и на сцене. Была уверенность, что все будет замечательно, потому что находиться на сцене с человеком такой величины – большое удовольствие. Она излучает неимоверную энергетику. И с ней на сцене я чувствовала себя очень уверенно и спокойно, - делится впечатлениями Елизавета. – Лариса Долина – человек, который достоин восхищения. Своим профессионализмом она покоряет сердца всех, будь то музыкант или человек не связанный с музыкой.

С кем бы еще из знаменитостей девушка хотела бы спеть на одной сцене, она не загадывает, объясняя это тем, что она еще учится и все придет в свое время.

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