Уникальный гидросамолет Бе-6 в Сафоново хотят сделать объектом культурного наследия

Гидросамолет может получить «культурный» статус. Фото: Алексей Мкртчян

Гидросамолет Бе-6, который смотрит вдаль с острова Большой Грязный на просторы Кольского полуострова, давно нуждается в срочной реставрации. Эта летающая лодка, расположенная между Мурманском и Североморском, - уникальный объект, ведь подобных самолетов в мире осталось всего четыре. С недавних пор памятнику собираются присвоить особой статус, внеся его в список объектов культурного наследия.

Немного истории

Самолет морской разведки Бе-6 был создан отечественными инженерами в послевоенное время, а конкретно в 1949 году, в Таганроге. На воздушном корабле установили специальное оборудование для полетов ночью и в сложных метеоусловиях.

Один экземпляр Бе-6 находится на Украине, на балансе государственного музея авиации в Киеве. Два других - в Китае, а именно в музее авиации в Пекине и в Морском музее в Циндао. Ну, а последний, четвертый самолет, стоит в нашей Мурманской области, в поселке Сафоново, с 1968 года. Принадлежит он музею Военно-воздушных сил Северного флота.

Но если в других странах стараются следить за состоянием памятника, то у нас оно оставляет желать лучшего. В 2014 году, например, самолет пытались поджечь вандалы - на фюзеляже рыбаки заметили следы огня. Но и без них проблем хватает: ржавый, в дырах металл, крошащийся постамент… Ясно одно: самолет нуждается в срочном ремонте.

Быть или не быть?

Чтобы летучий корабль смог наконец-то поправить свое здоровье, его решили сделать объектом культурного наследия. С этой полезной и нужной инициативой выступило Мурманское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

- В министерство культуры Мурманской области подано заявление на выявление объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, «Памятник первым авиаторам. Гидросамолет Бе-6 противолодочной обороны». Летающая лодка была установлена на постамент на острове Большой Грязный в честь 50-летия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, - сообщили в региональном отделении ВООПИиК.

Первый опытный самолет Бе-6 поступил на Северный флот в июле 1951 года. К маю 1953-го численность машин составляла десять единиц. Через пару лет Бе-6 был принят на вооружение. Он успешно выявлял подводные лодки и следил за ними. Внешне гидросамолеты Бе-6 отличались магниточувствительным блоком авиационного магнетометра, размещенным на месте кормовой оборонительной установки. На нем разместили первую отечественную радиогидроакустическую систему для поиска и обнаружения подлодок «Баку».

- Наш единственный экземпляр Бе-6 нуждается в восстановлении. Признание его объектом культурного наследия позволит сохранить гидросамолет для истории! - отметили инициаторы.

Пока заявление находится на рассмотрении в региональном минкульте. Остается надеяться на положительное решение, ведь самый мощный гидросамолет своего времени, который верой и правдой служил СССР, не должен быть стерт с лица Земли.

КСТАТИ

Как добраться до памятника?

Увидеть гидросамолет можно в музее Военно-воздушных сил Северного флота в Сафоново. Туда от железнодорожного вокзала Мурманска ходит автобус № 105. Однако необходимо оформить спецпропуск - без него в военный поселок не пропустят. Стоит понимать, что памятник находится на острове, куда просто так не добраться. Поэтому посмотреть на самолет можно будет издалека.

Музей работает ежедневно с 10.00 до 18.00, выходные - воскресенье и понедельник. Попасть туда можно по предварительной договоренности. В связи с коронавирусом экскурсии пока не проводятся, но разрешено одиночное посещение (обязательно в медицинской маске).

Телефон для справок 8-921-515-35-18.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Териберке до конца 2021 года может появиться природный парк. Правительство Мурманской области вместе с учеными работает над его границами и правилами посещения: (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru