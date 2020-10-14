Немецкое кино: уик-энд в Петрозаводске - 2020

Зрители увидят лучшие фильмы современного немецкого кинематографа, а также узнают о буднях и праздниках "Берлинале".

16 октября на "Умной пятнице" в клубе "Агрикалче" кинокритик Ксения Реутова расскажет о том "Как устроен главный кинофестиваль Германии", а в 21.00 на ночном сеансе выступит со вступительным словом перед фильмом «Тридцать» ("Dreissig"), 2019, режиссера Симона Костова.

17 октября программа киновыходных продолжится в кинотеатре "Премьер". Два фильма – «Мальчику нужен свежий воздух» (Der Junge muss an die frische Luft), 2018, реж. Каролине Линк (начало в 16 часов) и «Гундерманн» (Gundermann), 2018, реж. Андреас Дрезен (в 19.00) смогут посмотреть любители кино на немецком языке с субтитрами. Каждый сеанс будет сопровождаться вступительной лекцией кинокритика, консультанта Фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге Ксении Реутовой.

На все кинопоказы вход свободный.

Гундерманн

Gundermann, 2018, реж. Андреас Дрезен

Биографическая драма о немецком музыканте Герхарде Гундерманне. Выходец из ГДР, он исполнял в основном песни собственного сочинения и прославился меланхоличными балладами о радостях и горестях простых трудяг. Параллельно с концертами и гастролями Гундерманн в полную смену работал водителем угольного экскаватора и не оставил эту работу, даже когда прославился. В 2019 году фильм Андреаса Дрезена получил шесть премий Немецкой киноакадемии, включая главные: за лучший фильм, режиссуру, сценарий и мужскую роль.

Мальчику нужен свежий воздух

Der Junge muss an die frische Luft, 2018, реж. Каролине Линк

Экранизация автобиографии популярного немецкого комика Хапе Керкелинга. Фильм описывает его детство, проведенное в маленьком городке Рурской области: пухлощекий мальчик, буквально с трех лет уморительно копирующий знакомых и друзей, купается в обожании большой и дружной семьи. А потом происходит трагедия… Картину сняла Каролине Линк – немецкая постановщица, в 2003 году получившая «Оскар» за драму «Нигде в Африке».

Тридцать

Dreissig, 2019, реж. Симона Костова

Фильм выхватывает сутки из жизни молодых берлинских тусовщиков. Компания из шести человек (три девушки, три парня) сначала будет собираться на день рождения одного из героев, потом начнет отмечать праздник в квартире, а закончит ночным пробегом по барам в районе Нойкёльн. «Тридцать» - фестивальный хит 2019 года, побывавший в Роттердаме и Берлине. Дебют болгарки Симоны Костовой, студентки Немецкой академии кино и телевидения, был снят всего за восемь дней и смешные пять тысяч евро.