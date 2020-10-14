Главное правило – соблюдать обязательства

Эти огромные гранитные глыбы вскоре превратятся в востребованный строительный материал.

В группе компаний ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» и ООО «Дорстройсервис» уверены, что местный гранитный щебень может стать драйвером развития строительства и в регионе, и вдоль арктического побережья России.

Максим Тягар показывают одну из фракций выпускаемого щебня.

Доступный и качественный стройматериал

- Сейчас будет пыльно и шумно, такая у нас специфика, - говорит Максим Тягар, управляющий партнер, который занимается развитием скального карьера Тулпъявр, что в 40 км от Мурманска. Его разработка началась три года назад. Вначале ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» (ООО «УК «МДУ») организовала поставки на собственные нужды, а сегодня месторождение обеспечивает качественным щебнем требуемой формы и плотности практически все крупные строительные проекты в северной части Мурманской области.

- Ведь еще недавно в регионе приобретали даже норвежский щебень. У нас что, своего гранита нет?! - задает эмоциональный тон разговору Максим Тягар. - Сейчас мы ведем модернизацию. Работают два мобильных завода Metso Minerals, а будет один, стационарный, что позволит нарастить производство щебня. В связи с пандемией коронавируса поставки импортного оборудования немного задерживаются, но надеюсь, что до следующего года новый завод будет!

А мы при этом наблюдаем за огромными кусками скал, которые экскаватор умело накладывает в самосвалы… Да это даже не экскаватор, а какая-то огромная шагающая машина с ковшом, в который поместится, наверное, небольшой легковой автомобиль. И такие же огромные самосвалы. Карьерные.

Только приблизившись непосредственно к карьеру, можно понять весь масштаб производства. Под стать поставленным задачам. А они большие. По словам Максима Тягара, кроме строек в регионе, организуются первые погрузки на суда, которые отправляются по северному морскому пути на Ямал, в Сабетту и далее. Глубины в Кольском заливе позволяют через Мурманский торговый порт загружать балкеры грузоподъемностью до 150 тысяч тонн - такой возможности нет ни у портов Финского залива, ни на Белом море.

Олег Пак.

- Для нас производство щебня - одно из перспективных направлений развития, - говорит Олег Пак, генеральный директор ООО «Дорстройсервис». - Сегодня на карьере работают 35 человек, численность такую мы сохраним и после открытия завода. Более того, в планах - сделать работу круглогодичной. Новое дыхание в развитие карьера принесет обоюдный экономический эффект, в том числе для региона: доступный и качественный строительный материал для дорог и бетонных работ, постоянная занятость, рост налоговых отчислений и экспортного потенциала Мурманской области.

Практика комплексных решений

Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог являются основной специализацией ООО «УК «МДУ». На проходившем в середине сентября оперативном совещание в правительстве Мурманской области министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин доложил губернатору Мурманской области о ходе реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он отметил, что из 40 запланированных на 2020 год объектов улично-дорожной сети на территории субъекта завершены работы на всех участках трасс региональной собственности. Успешное решение этих задач во многом зависело от работы дорожников ООО «УК «МДУ».

Карьерные самосвалы.

Возглавляет компанию генеральный директор Иван Здорников. Весь производственный комплекс подчинен организации эффективного ведения работ. Фактически компания готова строить дороги под ключ, начиная от ведения геодезических испытаний и до благоустройства на уже готовых объектах. Производственные базы в Зверосовхозе и Кандалакше, три мобильных асфальтобетонных завода, наличие специализированной техники позволяют охватить всю Мурманскую область. И конечно, без людей, работающих профессионально и добросовестно, ничего построить нельзя.

Асфальтобетонный завод в поселке Зверосовхоз.

- По основным контрактам торги прошли еще зимой, - говорит Иван Токмачев, директор по производству ООО «УК «МДУ». - Заранее заготовили материалы, определили графики работ. Все это позволило нам уложиться в требуемые сроки. В частности, по нацпроекту основные работы были завершены до 1 сентября. И это несмотря на расположение объектов по всему региону.

В рамках нацпроекта выполнялись ремонты на участках автодорог Кола - Верхнетуломский - КПП «Лотта», Заполярный-Сальмиярви, подъезде к городу Никель и ряд других. Иван Токмачев отметил, что контрактные обязательства предусматривали не только асфальтирование. Решался целый комплекс задач, включающий приведение в порядок и проезжей части, и полосы отвода.

Карьерная продукция.

- Кроме того, продолжаем второй год подряд выполнять ремонты автодорог по заказу министерства обороны Российской Федерации, компаний «Ямалтрансстрой», «Новатек», развиваем новое направление - ремонт искусственных сооружений, - продолжает Иван Токмачев. - В целом мы сохранили и объемы, и темпы ремонтно-строительных работ на уровне прошлого года.

Все дороги важны

- Выполнение поставленной губернатором Мурманской области задачи по завершению работ в рамках нацпроекта до 1 сентября с одной стороны, заставило нас мобилизовать усилия, с другой - позволяет планировать решение новых задач, - говорит Максим Любимцев, главный диспетчер ООО «УК «МДУ». - Сегодня высвободившиеся ресурсы вновь в работе - заключили еще два контракта на ремонты.

Максим Любимцев.

В строительстве и содержании применяются высокопроизводительные техника и оборудование. За развитие этого направления отвечает заместитель генерального директора по технической политике Олег Ионов. Новые возможности позволяют осуществлять новые перспективные планы. К примеру, карьер Тулпъявр наращивает поставки щебня. Он идет в Белокаменку, где компания «Новатек» строит морские терминалы в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Готовы здесь участвовать и реализации других больших проектов развития Мурманского транспортного узла - угольного терминала «Лавна» с железнодорожной веткой и морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Ура-Губе.

В ООО «УК «МДУ» работают две лаборатории в Мурманске и Кандалакше, оснащенные современным оборудованием, лабораторный контроль за выполнением работ осуществляет и заказчик - Мурманскавтодор.

- Работать стало сложнее, у нас появилось высокоточное оборудование, - говорит Надежда Семилейских, опытный лаборант. - Больше проводим исследований, тщательнее изучаем материалы. В результате получаем более прочные и долговечные дороги.

Лаборант Надежда Семилейских проводит комплексные исследования.

С целью увеличения срока эксплуатации дорог со следующего года будет применяться новая нормативная база по составу асфальтобетона. В ООО «УК «МДУ» к этому готовы и под руководством опытного начальника производства Виктора Колибабы фактически отладили производственные процессы. Уже сегодня качество дорог, где работы выполняет ООО «УК «МДУ» соответствует требованиям федерального уровня.

- У нас на содержании протяженный участок федеральной автомагистрали Р-21 «Кола», к которому прилегают и все находящиеся на обслуживании региональные трассы. - продолжает Иван Токмачев. - Используя наши возможности, делаем так, чтобы все необходимые работы на всех дорогах выполнялись с высоким качеством, несмотря на различия в уровнях финансирования.

Работа с новыми материалами, новой техникой, растущие объемы требуют, чтобы непрерывное образование работников становилось насущной потребностью. Профессиональное совершенство помогает закрепить высокие конкурентные позиции на рынке.

Шумное производственное хозяйство.

- Долгосрочная плановая работа позволяет целенаправленно подходить и к обновлению техники, и к кадровому обеспечению, - подчеркивает Олег Пак, генеральный директор ООО «Дорстройсервис». - Это значит, что наши обязательства и задачи развития строительства в регионе в целом будут выполняться своевременно и успешно.

СПРАВКА

ООО «УК «МДУ» содержит 134 километра федеральной автомагистрали Р-21 «Кола» от границы с Республикой Карелия до Ковдорского поворота, а также около 334 километра региональных дорог в южной части Мурманской области (Африканда - Полярные Зори - Кандалакша, Кандалакша - Умба до 42-го километра, Кандалакша - Алакуртти - КПП «Салла», автоподъезд к Зареченску и др.).

Иван Токмачев

СКАЗАНО

Иван Токмачев, директор по производству ООО «УК «МДУ»:

- Грамотно составленный график производства работ - основа эффективного выполнения задач. Рассчитываем, что практика проведения конкурсных торгов зимой продолжится. Это позволяет к сезону ремонтов и строительства отработать организацию производственных процессов с учетом особенностей работы в условиях региона.

Автор фото: Елена КОВАЛЕНКО.

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