На грани с реальностью: ежик, трансформер и другие существа бродят в тумане Заполярного

В гости к жителям Заполярного пришел ежик, учуяв туман. Фото: Валентина Мелешкова

Очень странные дела происходят в Заполярном... Пока в городе занимались установкой новой детской площадки, взглянуть на работу коммунальщиков пришли персонажи из мультиков и фильмов ужасов. Все дело в густом тумане, который на прошлой неделе объял Мурманскую область.

Трансформер выглядит внушительно. Фото: Валентина Мелешкова

Таинственные и даже немного пугающие фотографии, наполненные особой атмосферой, сделала жительница Санкт-Петербурга, которая родилась и выросла в Заполярном.

- Я приезжаю сюда два раза в год - тянет на малую родину. Естественно, подписана в соцсетях на разные группы родного города. Увидела пост в "Заполярном вестнике" об установке детской горки, а там такой туман! Сразу пришли мысли о Ежике в тумане и иных существах, которых можно там встретить. А дальше просто - фотошоп, режимы наложения, маски и прочее. Я сама увлекаюсь фотографией, поэтому со способами обработки изображений знакома, - рассказала "КП" северянка Валентина Мелешкова.

Монстр явно сбежал из хоррор-фильма. Фото: Валентина Мелешкова

Фантазия девушки пошла далеко - на одном снимке можно увидеть огромного робота-трансформера, который вот-вот подойдет к площадке и одним махом ее уничтожит, а на другом - страшного монстра, которому лучше не попадаться на глаза. Есть и безобидное привидение, которое пришло на свидание, и, конечно же, колючий зверек из советского мультфильма "Ежик в тумане".

Приведение тоже заглянуло в город. Фото: Валентина Мелешкова

Сейчас в кольском крае молочная завеса уже рассеялась. На смену густой дымке пришли белые мухи. Первые снежинки уже вовсю кружат над Мурманской областью.

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