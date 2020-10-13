В Североморске водитель автобуса вышел к пассажирке без маски с пистолетом

На видео слышно, как женщина возмущается, что они стоят на перекрестке из-за «тряпки, которая ни от чего не спасает». Фото: Павел Семенченко\vk.com/severomorsk_online

- Если хоть один пассажир без маски, то автобус не едет, - сказал на одном из оперативных совещаний губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя масочный режим в регионе.

Водитель автобуса Североморского автотранспортного предприятия воспринял эти слова буквально.

Постановление раздора

Инцидент произошел вечером 9 октября. Одна из пассажиров ехала без маски, как и ее спутник, и отказалась выходить из салона. На это очень бурно отреагировал водитель. Он остановил автобус прямо на перекрестке, к возмущению других пассажиров, вышел в салон и стал убеждать женщину и мужчину использовать средство индивидуальной защиты.

Напомним: в соответствии с постановлением правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления правительства Мурманской области от 21.06.2020 № 438-ПП) в регионе с 12 мая действует масочный режим. В маске надо быть во всех общественных местах - в магазинах, аптеках, транспорте, в том числе и в такси...

- Двое пассажиров - мужчина и женщина - ехали без масок. Им неоднократно были сделаны замечания. Потом попросили покинуть салон, они отказались. Мужчина начал хамить и послал одну пассажирку, в итоге вызвали полицию. Женщина быстренько слиняла, когда почуяла, что пахнет штрафом. А мужчина не унимался, - рассказал о событиях того дня водитель Денис. - Впервые у меня такое, ранее пассажиры без масок добровольно покидали автобус.

В комментариях к видео в группе «Североморск онлайн» отметилась и одна из участниц конфликта.

- Во-первых, конкретно мне ничего сказано не было. Никто лично ко мне не обратился ни по отсутствию маски, ни по правильности ее надевания. Автобус был остановлен напротив забора. Предложения покинуть автобус тоже не было. Двери открыты, но для кого и кто именно должен покинуть автобус, не сказано! - возмущается Александра Вербицкая. - Насчет того, что вызвана полиция, я узнала только когда решила покинуть этот цирк, который вы устроили! Я бы с удовольствием пообщалась с полицией и высказала бы все видение ситуации! И, думаю, мне они поверили бы больше! Мать, наверное, предадите за свои идиотские принципы.

«Тряпочка, которая не спасает»

На видео слышно, как женщина возмущается, что они стоят на перекрестке из-за «тряпки, которая ни от чего не спасает». При этом другие люди в салоне не понимают: неужели так сложно надеть маску, вместо того чтобы растягивать конфликт почти на 20 минут (некоторые пассажиры не выдержали и вышли, плюнув на потраченные на проезд деньги)?!

- Водитель сначала очень вежливо попросил надеть маски, но некоторые пассажиры принципиально этого не делали. Только из-за этого все так и затянулось. Дальше мы не стали с ребенком ждать, водитель нас сразу же выпустил из автобуса, - пишет в соцсети Зарина Миломаева.

Все бы ничего, но потом появилась информация, что водитель не просто вышел в салон автобуса, а с пистолетом, и чуть ли не угрожал женщине, остальных удерживал в салоне, до слез напугал детей. Денис утверждает, что это не так.

- Никто никого не удерживал, оружие из кобуры не доставалось. Наоборот, предлагалось покинуть салон и побыстрее. У меня приказ от предприятия. Мне из-за таких граждан штраф платить? – пишет Денис.

В УМВД России по Мурманской области сообщили, что проверку по данному происшествию не проводят, видимо, никто из участников конфликта не стал писать заявление. Фото: vk.com/severomorsk_online

К слову, как стало известно «КП», документы на травматический пистолет у водителя автобуса в порядке.

В УМВД России по Мурманской области сообщили, что проверку по данному происшествию не проводят, видимо, никто из участников конфликта не стал писать заявление. Также ситуацию «КП» прокомментировали в самом Североморском автотранспортном предприятии.

- Сейчас передо мной лежит постановление Североморского районного суда от 9 сентября. За то, что допустили нахождение в салоне транспортного средства без средств индивидуальной защиты, мы, как юридическое лицо, оштрафованы на 100 тысяч рублей. Было составлено несколько административных материалов. Я знаю, что другому перевозчику, который тоже работает на территории Североморска, грозят штрафы на несколько миллионов рублей, - рассказывает директор Североморского АТП Сергей Иванов. - Мы считаем такие суммы несправедливыми, будем оспаривать их в суде, но пока вынуждены ориентировать наших сотрудников, чтобы они просили граждан пользоваться масками. В данном случае водитель действовал в соответствии с законодательством, в том числе постановлением правительства Мурманской области, когда надо не допускать нахождения людей без масок в общественном транспорте. Может, он мог бы не демонстрировать пистолет, хотя у него есть разрешение на него. Я даже подумаю о том, чтобы поощрить сотрудника. Сейчас у нас непростое время, пассажиропоток упал, появились непредвиденные расходы на дезинфекцию салонов, закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников. А помощь от правительства Мурманской области, к сожалению, мы не всегда видим.

А северяне меж тем разделились на два лагеря: одни поддерживают водителя, мол, правила для всех едины, другие же на стороне пассажиров без масок.

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