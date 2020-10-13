В соответствии с регламентом фестиваля в программу концерта должны входить произведения, так или иначе связанные с цифрой 31. Это могут быть пьесы, обозначенные опусом 31; сочинения, написанные или оконченные композиторами в возрасте 31 года; композиции, порядковый номер которых соответствует 31 либо в их названии фигурирует указанная цифра. Условия, впрочем, не жестки: концерт может как полностью, так и частично удовлетворять этим требованиям. Репертуар можно дополнить сочинениями, иначе связанными с числом 31. Главное – сохранить принцип корреляции с цифрой.

Анонсируемый концерт кафедры специального фортепиано включает сонаты Людвига ван Бетховена. Отметим, что в 2020-м году весь мир отмечает 250-летие со дня рождения композитора. В России к этой юбилейной дате приурочена серией крупных творческих мероприятий. Концерт «Музыкальное обозрение 2020 OPUS 31» также посвящен данному событию.

Произведения на сцене Петрозаводской консерватории исполнят Мария Еременко, Семен Прядихин, Марта Широкова, Кирилл Булгаков и Арина Куликова. Вступительное слово произнесет заведующий кафедрой специального фортепиано, профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Виктор Портной.

Всероссийский фестиваль «Музыкальное обозрение» проводится ежегодно с 2004 года и его порядковый номер отражает многолетнюю деятельность фестиваля. В фестивале принимают участие представители многих музыкальных организаций страны: филармонии, оркестры, театры, учебные заведения, солисты. Наиболее масштабными были юбилейные фестивали в 2004 («OPUS 15»), 2009 («OPUS 20»), 2014 («OPUS 25») и 2019 году («OPUS 30»).

Концерт пройдет 23 октября в 19.00 в Большом зале консерватории.

Вход свободный.

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