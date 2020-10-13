Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 13 октября 2020 года: педагоги снова пройдут тестирование на ковид

Учителей вновь проверят на коварный коронавирус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 13 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 16479 заболевших COVID-19, 13282 человека выздоровели и 234 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 9324 человека. 78 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2339 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 14140 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 151 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+33, всего 1551), Мончегорске (+7, всего 615), Печенгском районе (+14, всего 653), (+Апатитах (+4, всего 355), Кольском районе (+1, всего 526), Оленегорске (+13, всего 278), в Кандалакшском районе (+1, всего 259).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 9324 случая

Белокаменка - 2339 случаев

Североморск - 1551 случай

Печенгский район - 653 случая

Мончегорск – 615 случаев

Кольский район - 526 случаев

Апатиты – 355 случаев

Оленегорск – 278 случаев

Кандалакшский район – 259 случаев

Кировск – 214 случаев

Ковдорский район - 184 случая

Ловозерский район - 77 случаев

Терский район – 38 случаев

ЗАТО Видяево - 30 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 9324

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 38

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 259

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 355 и 214 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 526 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Повторная проверка

В Мурманской области снова организуют массовое тестирование учителей в школах. Студенты-практиканты, которые посещают образовательные учреждения, также сдадут анализ на коронавирусную инфекцию. - Это нужно для минимизации рисков распространения коронавируса. Ситуация в части учебных заведений в Мурманской области пока стабильная. Набор мероприятий, который реализован в начале учебного года, дал возможность переводить на дистанционные формы обучения лишь отдельные классы в случае выявления инфекции. Ни одна школа у нас на пока не закрыта, – объяснил губернатор Андрей Чибис.

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