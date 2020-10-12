Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 12 октября 2020 года: в регионе больше 16 тысяч зараженных ковидом

Коронавирус одолевает жителей кольского края. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 12 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 16328 заболевших COVID-19, 13241 человек выздоровел и 234 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 9246 человек. 53 новых случая было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье нарушено. На масштабной стройке 2339 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 13989 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 152 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+28, всего 1518), Мончегорске (+7, всего 608), Печенгском районе (+5, всего 639), (+Апатитах (+4, всего 351), Кольском районе (+5, всего 525), Оленегорске (+9, всего 265), в Кандалакшском районе (+12, всего 258), Ковдорском районе (+5, всего 184), Кировске (+24, всего 214).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 9246 случаев

Белокаменка - 2339 случаев

Североморск - 1518 случаев

Печенгский район - 639 случаев

Мончегорск – 608 случаев

Кольский район - 525 случаев

Апатиты – 351 случай

Оленегорск – 265 случаев

Кандалакшский район – 258 случаев

Кировск – 214 случаев

Ковдорский район - 184 случая

Ловозерский район - 77 случаев

Терский район – 38 случаев

ЗАТО Видяево - 30 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 9246

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 38

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 258

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 351 и 214 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 525 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Ковид набирает обороты

Все больше и больше в Мурманской области регистрируется новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватывают 140-150 северян. По данным оперативного штаба, с начала пандемии 16328 жителям Заполярья поставили диагноз COVID-19.

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