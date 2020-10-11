Ничего милее вы сегодня еще не видели! Для ручной белочки из парка в Оленегорске устроили фотосессию

Милые белочки совсем не боятся людей. Фото: Олег ФИЛОНОК

Добрый друг "Комсомольской правды"-Мурманск" - известный в Мурманской области фотограф Олег Филонок представил удивительные по красоты фотографии. А мы не можем не поделиться с нашими читателями!

Рыжих красавиц можно встретить в парке Оленегорска. Фото: Олег ФИЛОНОК

В городском парке Оленегорска живут белочки. Хрустального дворца и изумрудных орешков, как в сказке Пушкина, у них нет, зато есть друзья-люди, которые на прогулки с собой берут угощения для рыжих красавиц. Те привыкли к вкусняшкам и не боятся оленегорцев.

Ради орешка белочки готовы на все. Фото: Олег ФИЛОНОК

Олег Николаевич в объектив поймал момент удивительного доверия дикой природы к человеку. Белочка не только подходит к девушке, но и готова забраться на ногу, чтобы стащить орешек из кармана. Ах, плутовка!

Оленегорцы часто берут угощение на прогулку. Фото: Олег ФИЛОНОК

Северянам напоминают, что кормить животных - дело хорошее. Но, например, лис и медведей потчевать точно не стоит. Да и не любое угощение можно принести с собой из дома. Например, хлеб вредит уткам.

Олег Николаевич в объектив поймал момент удивительного доверия дикой природы к человеку. Фото: Олег ФИЛОНОК

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