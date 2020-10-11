Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 11 октября 2020 года: на выплаты медработникам выделили еще 26 миллионов рублей

Врачи получат заслуженные выплаты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 11 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 16176 заболевших COVID-19, 13233 человека выздоровели и 234 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 9193 человек. 95 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье нарушено. На масштабной стройке 2339 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 13837 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 148 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+5, всего 1490), Мончегорске (+7, всего 601), Апатитах (+3, всего 347), Кандалакшском районе (+14, всего 246), Ковдорском районе (+2, всего 179), Терском районе (+1, всего 38), Печенгском районе (+13, всего 634), Кольском районе (+3, всего 520).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 9193 случая

Белокаменка - 2339 случаев

Североморск - 1490 случаев

Печенгский район - 634 случай

Мончегорск – 601 случая

Кольский район - 520 случаев

Апатиты – 347 случая

Оленегорск – 256 случаев

Кандалакшский район – 246 случая

Кировск – 190 случаев

Ковдорский район - 179 случаев

Ловозерский район - 77 случаев

Терский район – 38 случаев

ЗАТО Видяево - 30 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 9193

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 38

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 246

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 347 и 190 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 520 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Заслуженная выплата

Более 26 миллионов рублей выделили из резервного фонда правительства Мурманской области на региональные стимулирующие выплаты медицинским работникам. Надбавки за выполнение особо важных работ предназначены тем, кто оказывает медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.

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