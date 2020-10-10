Житель Мурманска получил по голове бутылкой за несоблюдение социальной дистанции

Мужчина зашел в магазин за алкоголем, а из него уехал в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области с мая действует обязательный для всех масочный режим, а еще раньше ввели социальную дистанцию: северянам в общественных местах надо держаться друг от друга на расстоянии не ближе 1,5 метров.

В магазинах для тех, у кого плохой глазомер, на полу нанесли разметку. Но кто-то и ее умудряется проигнорировать, а зря!

10 апреля этого года в один из магазинов Мурманска зашли за пивом два друга. Взяв по бутылочке пенного они пошли на кассу. В очереди к одному из мужчин слишком близко подошел другой покупатель. Между ними завязалась ссора: любитель пива весьма нецензурно попросил обидчика отойти, а тот не менее нецензурно отказался это делать.

- Нарушитель дистанции предложил выйти на улицу и поговорить. Данное высказывание подсудимый расценил как угрозу, и так как потерпевший не давал ему пройти, он замахнулся на него рукой, в которой находилась бутылка с пивом. Подсудимый пояснил, что умысла причинять вред здоровью потерпевшему у него не было. Он просто хотел привести последнего в бессознательное состояние, чтобы убежать и избежать конфликта, - рассказали подробности конфликта в Ленинском районном суде Мурманска.

Дебошира быстро задержали, против него возбудили уголовное дело по статье п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Суд признал его виновным и приговорил к 3,56 годам лишения свободы.

- На основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно. Осужденному установлен испытательный срок на три года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление. Мужчина обязан не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, работать в течение всего испытательного срока, не покидать с 22.00 до 6.00 минут место жительства, не посещать кафе, бары и рестораны, - уточнили в суде.

А еще мурманчанину надо раскошелиться: почти 293 тысячи рублей он должен территориальному Фонду обязательного медицинского страхования за лечение того, кого он ударил бутылкой пива, а самому пострадавшему должен выплатить 400 тысяч рублей за моральный вред.

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