Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 9 октября 2020 года: в регионе 228 летальных исходов от ковида

Коронавирус унес жизни многих северян. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 9 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 15885 заболевших COVID-19, 13060 человек выздоровели и 228 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 9041 человек. 112 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье нарушено. На масштабной стройке 2333 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 13552 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 142 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+14, всего 1446), Мончегорске (+4, всего 592), Кольском районе (+4, всего 517), Апатитах (+4, всего 336), Оленегорске (+3, всего 240).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 9041 случай

Белокаменка - 2333 случая

Североморск - 1446 случаев

Печенгский район - 621 случай

Мончегорск – 592 случая

Кольский район - 517 случаев

Апатиты – 336 случая

Оленегорск – 240 случаев

Кандалакшский район – 226 случаев

Кировск – 187 случаев

Ковдорский район - 168 случаев

Ловозерский район - 75 случаев

Терский район – 37 случаев

ЗАТО Видяево - 30 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 9046

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 37

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 226

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 336 и 187 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 517 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Число жертв

В последнее время Мурманской области везет - все чаще за сутки новых летальных исходов от коронавируса не выявляется, что не может не радовать. Всего COVID-19 унес жизни 228 северян. Чаще всего жертвами опасной инфекции становятся люди пожилого возраста от 60 до 90 лет.

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